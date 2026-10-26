رئیس مجلس در پیام تبریک به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی نوشت: اعتماد به جوانان و باور به توانایی‌های آنان، میراثی ارزشمند در مسیر انقلاب اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب (۴ آبان ماه) به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی در پیامی نوشت: بار دیگر توانایی جوانان این سرزمین برای ایستادن بر بلندای جهان را به اثبات رساند، جوانانی که با شجاعت در میدان، غیرت در رقابت و تعهد به میهن، نشان دادند پرچم ایران را می‌توان با تکیه بر اراده و استعداد ایرانی، بر فراز بزرگ‌ترین میدان‌های ورزشی جهان به اهتزاز درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: اعتماد به جوانان و باور به توانایی‌های آنان، میراثی ارزشمند در مسیر انقلاب اسلامی است، مسیری که امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) با میدان دادن به نسل جوان در دفاع مقدس هشت ساله و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رحمت‌الله‌علیه)، با تأکید مستمر بر ظرفیت‌های جوانان مؤمن، متخصص و انقلابی دنبال کردند. این راه روشن با هدایت‌گری عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) ادامه خواهد یافت و قهرمانی امروز کشتی فرنگی نیز گواهی روشن بر همین حقیقت است.

قالیباف در این پیام یادآورشد: اینجانب، ضمن تبریک این افتخار ارزشمند به قهرمانان، کادر فنی، مدیران و خانواده بزرگ کشتی و ملت شریف و سرافراز ایران، از تلاش‌های مجموعه فدراسیون کشتی در تربیت این نسل پرافتخار قدردانی می‌کنم و امیدوارم این قهرمانی‌ها، آغازگر الگویی موفق برای مدیریت ورزش ایران و جوانان سربلند این سرزمین باشد.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، تیم ملی کشتی فرنگی
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صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۴ آبان