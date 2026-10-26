باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ حجت‌الاسلام شامی، مدیر منطقه دو حوزه‌های علمیه کشور، شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اخیر، از حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور شبانه مردم سنندج در میدان اظهار کرد: حضور شما مردم غیور و سلحشور در خیابان‌ها، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است و هر قدمی که در این مسیر برداشته می‌شود، نشان‌دهنده اراده ملت برای دفاع از آرمان‌های خود است.

مدیر منطقه دو حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به مباحث فقهی درباره واجب عینی و واجب کفایی افزود: در برخی تکالیف، تا زمانی که انسان از انجام وظیفه خود اطمینان پیدا نکند، مسئولیت از عهده او ساقط نمی‌شود؛ بنابراین، تا زمانی که ضرورت حضور در میدان وجود دارد، هر فرد باید نسبت به مسئولیت خود احساس تکلیف کند.

شامی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره توکل بر خداوند و مقاومت در برابر تهدید‌ها بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند با تهدید و ارعاب، مردم را از میدان خارج کند، اما مؤمنان نباید در برابر این فشار‌ها عقب‌نشینی کنند. تاریخ اسلام نیز نشان داده است که خالی کردن میدان می‌تواند زمینه‌ساز آسیب و شکست شود، در حالی که ایستادگی و همراهی با رهبر جامعه، مسیر پیروزی را هموار می‌کند.

وی ادامه داد: شناخت حق به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید در مسیر حق نیز استقامت داشت. گاهی انسان حقیقت را می‌شناسد، اما به دلیل دلبستگی‌های دنیوی یا تأثیرپذیری از شرایط، از ادامه راه بازمی‌ماند؛ درحالی‌که حفظ دستاورد‌ها به پایداری و استمرار در انجام وظیفه نیاز دارد.

مدیر منطقه دو حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه جهاد تنها به حضور در جبهه‌های جنگ محدود نمی‌شود، گفت: هر اقدامی که در مسیر انجام تکلیف و دفاع از ارزش‌ها صورت گیرد، می‌تواند جلوه‌ای از مجاهدت باشد و امروز نیز حضور مردم در میدان، یکی از عرصه‌های مهم مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دینی است.

شامی با تأکید بر وعده الهی برای یاری مؤمنان تصریح کرد: خداوند وعده داده است کسانی را که دین او را یاری می‌کنند، مورد حمایت قرار دهد و این وعده تخلف‌ناپذیر است؛ ازاین‌رو، نباید اجازه داد سستی، ناامیدی و جنگ روانی دشمن، اراده مردم را تضعیف کند یا موجب از دست رفتن دستاورد‌ها شود.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌های قدرت‌های خارجی افزود: حضور مردم در صحنه، یکی از جلوه‌های عزت و اقتدار کشور است و دشمن نیز این حضور و همبستگی را در محاسبات خود مورد توجه قرار می‌دهد. ملت ایران با تکیه بر ایمان و اراده خود نشان داده است که در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها تسلیم نمی‌شود.

شامی با اشاره به شعار «هیهات من الذله» خاطرنشان کرد: این شعار ریشه در مکتب عاشورا و سیره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارد؛ مکتبی که عزت، آزادگی و نپذیرفتن ذلت را به انسان می‌آموزد و مردم ایران نیز در تجمعات شبانه، این روحیه را به نمایش گذاشته‌اند.

مدیر منطقه دو حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای کشور گفت: از دست دادن شخصیت‌های بزرگ و عزیزان ملت، مصیبتی سنگین است، اما مکتب و اندیشه‌ای که بر پایه ایمان، شجاعت و ایستادگی شکل گرفته، با شهادت افراد از بین نمی‌رود و می‌تواند به الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم سنندج در تجمعات شبانه تأکید کرد: مردم باید با حفظ وحدت، هوشیاری و تبعیت از رهبری، در برابر تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی و تفرقه ایستادگی کنند و تا زمانی که ضرورت حضور در میدان وجود دارد، برای دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی آماده باشند.