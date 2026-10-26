دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امنیت در غرب آسیا باید درون زا باشد، از هرگونه مداخله خارجی باید جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از پایان نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای گفت:همکاری‌های منطقه‌ای باید از مدت‌ها قبل شروع می‌شد و سفر مقامات ارشد این کشور‌ها نشان داد تهدیدات آمریکایی‌ها تاثیر زیادی بر کشور‌های دنیا ندارد.

سرلشکر محسن رضایی افزود: درپی مقاومت ملت ایران و اقتدار نیرو‌های مسلح، فضای جدید و مثبتی در منطقه و در گفت‌و‌گو با مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان شکل گرفته است.

وی ادامه داد: نتایج مقاومت ملت ایران روز به روز محسوس‌تر می‌شود.

رضایی افزود: مقامات ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان معتقد بودند راه حل مشکلات منطقه در همراهی هر چهار کشور با یکدیگر است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد، به این نتیجه رسیدیم که امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد و از هرگونه مداخله خارجی باید جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: تاکید شد که رژیم صهیونی باید از جنوب لبنان از جنوب سوریه از غزه و کرانه غربی رود اردن عقب نشینی کند و دست از تجاوز بردارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: محسن رضایی ، امنیت منطقه
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