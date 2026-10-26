سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی به مناطق مختلف این کشور انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یحیی سریع، سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن، اعلام کرد عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۱۱۹ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده است؛ حملاتی که به گفته وی، به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

سریع روز دوشنبه اظهار داشت حملات عربستان، مناطق و اهداف غیرنظامی در استان‌های صنعا، جوف، تعز، صعده، عمران، إب و لحج را هدف قرار داده است.

سخنگوی نظامی انصارالله افزود حملات هوایی با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون انجام شده و این جنگنده‌ها از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند. به گفته وی، حملات موشکی نیز از منطقه جازان صورت گرفته است.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز دور اخیر تشدید تنش‌ها به سه هزار و ۲۹۸ مورد رسیده است.

آمار و جزئیات این حملات بر اساس اظهارات سخنگوی نظامی انصارالله منتشر شده و اطلاعات مستقلی درباره شمار دقیق تلفات و ابعاد خسارات احتمالی در این گزارش ارائه نشده است.

منبع: الجزیره