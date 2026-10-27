هری کین مهاجم انگلیسی بایرن مونیخ توپ طلای ۲۰۲۶ را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مراسم توپ طلا ۲۰۲۶ مجله فرانس فوتبال به میزبانی لندن برگزار شد و برترین های بخش های مختلف معرفی شدند.

برنده توپ طلای ۲۰۲۶

هری کین برنده جایزه توپ طلا شد. این جایزه را رونالدو نازاریو به او اهدا کرد. مایکل اوون آخرین انگلیسی بود که ۲۵ سال پیش توپ طلا را کسب کرده بود.

کین با آمار ۷۳ گل برای بایرن مونیخ و تیم ملی فوتبال انگلیس بدون شک شایسته کسب توپ طلای ۲۰۲۶ بود.

برنده توپ طلای ۲۰۲۶ زنان

الکسیا پوتیاس، فوق‌ستاره اسپانیایی برای سومین بار، برنده توپ طلا شد. او پیش از این در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز برنده این جایزه شده بود.

برنده جایزه گرد مولر 

با اعلام فرانس فوتبال، جایزه گرد مولر برای بهترین گلزن سال به هری کین، ستاره‌ی بایرن مونیخ رسید که در فصل گذشته، ۷۳ گل در سطح باشگاهی و ملی به ثمر رساند. هری کین برای دومین بار برنده این جایزه می‌شود.

برنده جایزه گرد مولر در بخش زنان

جایزه گرد مولر برای بهترین گلزن سال در بخش زنان به چارلین کورال، مهاجم تیم پاچوکا و تیم ملی مکزیک رسید.

برنده جایزه بهترین باشگاه سال

جایزه بهترین باشگاه سال برای دومین سال متوالی، به پاری سن ژرمن رسید. اکثر اعضای این تیم به دلیل تداخل مراسم با بازی با لیون، در مراسم حضور نداشتند، اما عثمان دمبله به نمایندگی از باشگاه جایزه را دریافت کرد.

 برنده جایزه بهترین باشگاه سال در بخش زنان

باشگاه بارسلونا، قهرمان لیگ قهرمانان اروپای زنان در فصل ۲۶-۲۰۲۵، جایزه بهترین باشگاه سال را از آن خود کرد.

برنده جایزه سوکراتس

بنیاد بوکایو ساکا، برنده جایزه سوکراتس به خاطر اقدامات بشردوستانه شد. 

برنده جایزه لو یاشین

جایزه لو یاشین برای بهترین دروازه‌بان سال به اونای سیمون، دروازه‌بان اتلتیک بیلبائو و تیم ملی اسپانیا رسید.

برنده جایزه لو یاشین در بخش زنان

کاتا کول، دروازه‌بان تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا، عنوان بهترین گلر سال را به دست آورد.

برنده جایزه یوهان کرویف 

لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا جایزه‌ی بهترین سرمربی سال را به دست آورد.

برنده جایزه یوهان کرویف ۲۰۲۶ در بخش زنان 

جایزه یوهان کرویف (بهترین سرمربی سال ۲۰۲۶) در بخش زنان به پره رومئو، سرمربی تیم زنان بارسلونا رسید.

برنده جایزه کوپا ۲۰۲۶ در بخش زنان

ویکی لوپز، ستاره‌ی باشگاه بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، برای دومین سال متوالی برنده‌ی جایزه بهترین بازیکن جوان زن جهان در سال ۲۰۲۶ شد.

برنده جایزه کوپا ۲۰۲۶

جایزه‌ی کوپا (بهترین بازیکن جوان جهان) برای سومین سال متوالی به لامین یامال رسید. آندری شوچنکو این جایزه را به ستاره بارسلونا اهدا کرد.

برچسب ها: مراسم توپ طلا ، هری کین ، یامال ، مسی ، توپ طلا
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