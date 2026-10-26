ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در حملات هوایی به جنوب نوار غزه، چهار عضو حماس و جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه مدعی شد در حملات هوایی به نوار غزه، چهار تن از نیرو‌های جنبش مقاومت اسلامی حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین را ترور کرده است.

ارتش اسرائیل در توجیه حمله به جنوب نوار غزه ادعا کرد سه فرد مسلح را هدف قرار داده که از یک تونل در غرب «خط زرد» در خان‌یونس خارج شده بودند.

این ادعا در حالی مطرح شده است که ارتش اسرائیل جزئیات بیشتری درباره هویت افراد هدف قرارگرفته و چگونگی کشته شدن چهار فرد مورد اشاره منتشر نکرده است.

در همین حال، منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند از بامداد روز دوشنبه تاکنون، در پی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه، چهار فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: الجزیره