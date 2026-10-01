دروازه بان تیم ملی فوتبال به خبر گذراندن خدمت سربازی اش در تیم فجرشهید سپاسی شیراز واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان امروز خود را به یگان خدمتی‌اش در پادگان آباده شیراز معرفی کرده و لباس سربازی را بر تن کرد.

او پس از گذراندن مراحل اداری، به تیم فجرسپاسی می‌رود و در تمرینات این تیم شرکت می‌کند.

بیرانوند درباره حضورش در تیم فجرشهید سپاسی برای گذراندن خدمت سربازی اظهار کرد: واقعا جا دارد از مردم و مسئولان آباده تشکر کنم. امروز خودم را برای گذراندن خدمت سربازی به پادگان آباده شیراز معرفی کردم.

او ادامه داد: امیدوارم امسال بتوانم روزهای خوبی در ورزش فارس داشته باشم و بتوانم برای تیم فجرشهید سپاسی و هواداران استان فارس مثمر ثمر باشم. همچنین باعث افتخار هست که سرباز تیم فجرشهید سپاسی هستم و تا زمانی که قانون اجازه می دهد خدمت سربازی ام را در فجر بگذرانم.