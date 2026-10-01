دروازه بان تیم ملی فوتبال به خبر گذراندن خدمت سربازی اش در تیم فجرشهید سپاسی شیراز واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کشورمان امروز خود را به یگان خدمتی‌اش در پادگان آباده شیراز معرفی کرده و لباس سربازی را بر تن کرد.

او پس از گذراندن مراحل اداری، به تیم فجرسپاسی می‌رود و در تمرینات این تیم شرکت می‌کند.

بیرانوند درباره حضورش در تیم فجرشهید سپاسی برای گذراندن خدمت سربازی اظهار کرد: واقعا جا دارد از مردم و مسئولان آباده تشکر کنم. امروز  خودم را برای گذراندن خدمت سربازی   به پادگان آباده شیراز معرفی کردم.

او ادامه داد: امیدوارم امسال بتوانم روزهای خوبی در ورزش فارس داشته باشم و بتوانم برای تیم فجرشهید سپاسی و هواداران استان فارس  مثمر ثمر باشم. همچنین باعث افتخار هست که سرباز تیم فجرشهید سپاسی هستم و  تا زمانی که قانون اجازه می دهد خدمت سربازی ام را در فجر بگذرانم. 

برچسب ها: تیم فجرشهید سپاسی ، علیرضا بیرانوند
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