باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه دوشنبه درباره خطر جدی تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران هشدار داد و گفت رویارویی بیشتر به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نخواهد بود.

کالاس در نشست خبری پس از نشست وزیران دفاع گروه پنج کشور اروپایی در پاریس اظهار کرد: «خطر جدی تشدید دوباره تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران وجود دارد و هرگونه تشدید جدید تنها بازنده خواهد داشت.»

اظهارات وی در حالی مطرح شد که او به تشریح گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده درباره تحولات خاورمیانه، امنیت دریایی و آمادگی دفاعی اروپا پرداخت.

تأکید بر امنیت دریایی در دریای سرخ

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت عملیات دریایی «آسپیدس» این اتحادیه به تداوم انتقال محموله‌های تجاری و نفت از دریای سرخ کمک می‌کند.

وی افزود: «می‌خواهم از فرانسه، ایتالیا و یونان به دلیل مشارکت مهمشان در این عملیات تشکر کنم.»

کالاس همچنین اعلام کرد بیش از ۶۰ کشور به تعهد اتحادیه اروپا برای مخالفت با دریافت عوارض و هزینه از مسیر‌های کشتیرانی بین‌المللی پیوسته‌اند و تأکید کرد که «تردد دریایی باید بدون مانع باشد».

مأموریت جدید اروپا برای تقویت امنیت لبنان

کالاس در بخش دیگری از سخنان خود درباره لبنان گفت اتحادیه اروپا در حال ایجاد مأموریتی جدید برای مشاوره و آموزش نیرو‌های مسلح و نیرو‌های امنیت داخلی این کشور است.

وی اظهار کرد: «ما به لبنان کمک خواهیم کرد تا کنترل سرزمینی، امنیت مرزی و امنیت داخلی خود را تقویت کند. اروپا در آینده لبنان سرمایه‌گذاری می‌کند.»

کالاس: چشم‌انداز صلح فوری در اوکراین اندک است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه به جنگ اوکراین پرداخت و گفت تلاش‌های دیپلماتیک جدید برای پایان دادن به جنگ با ادامه حملات روسیه در تضاد است.

او گفت: «تلاش دیپلماتیک جدیدی در جریان است، اما روشن است و من با همکارانم موافقم که اقدامات پوتین روایت متفاوتی را نشان می‌دهد.»

کالاس افزود: «امید چندانی به برقراری صلح فوری در اوکراین وجود ندارد. اوکراین با زمستان دیگری از جنگی بی‌رحمانه روبه‌رو است. وظیفه ما کمک به این کشور برای مقاومت در برابر حملات و افزایش هزینه‌های جنگ برای روسیه است.»

وی همچنین از آماده‌سازی تحریم‌های بیشتر خبر داد و خواستار افزایش فشار بر ناوگان سایه روسیه شد.

کالاس تأکید کرد: «باید فشار بر ناوگان سایه را در گذرگاه‌های راهبردی دریایی بیش از پیش افزایش دهیم.»

منبع: خبرگزاری آناتولی