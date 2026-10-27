 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با هشدار درباره خطر جدی ازسرگیری تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، تأکید کرد هرگونه تشدید جدید درگیری‌ها تنها به زیان طرف‌ها خواهد بود. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه دوشنبه درباره خطر جدی تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران هشدار داد و گفت رویارویی بیشتر به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نخواهد بود.

کالاس در نشست خبری پس از نشست وزیران دفاع گروه پنج کشور اروپایی در پاریس اظهار کرد: «خطر جدی تشدید دوباره تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران وجود دارد و هرگونه تشدید جدید تنها بازنده خواهد داشت.»

اظهارات وی در حالی مطرح شد که او به تشریح گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده درباره تحولات خاورمیانه، امنیت دریایی و آمادگی دفاعی اروپا پرداخت.

تأکید بر امنیت دریایی در دریای سرخ

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت عملیات دریایی «آسپیدس» این اتحادیه به تداوم انتقال محموله‌های تجاری و نفت از دریای سرخ کمک می‌کند.

وی افزود: «می‌خواهم از فرانسه، ایتالیا و یونان به دلیل مشارکت مهمشان در این عملیات تشکر کنم.»

کالاس همچنین اعلام کرد بیش از ۶۰ کشور به تعهد اتحادیه اروپا برای مخالفت با دریافت عوارض و هزینه از مسیر‌های کشتیرانی بین‌المللی پیوسته‌اند و تأکید کرد که «تردد دریایی باید بدون مانع باشد».

مأموریت جدید اروپا برای تقویت امنیت لبنان

کالاس در بخش دیگری از سخنان خود درباره لبنان گفت اتحادیه اروپا در حال ایجاد مأموریتی جدید برای مشاوره و آموزش نیرو‌های مسلح و نیرو‌های امنیت داخلی این کشور است.

وی اظهار کرد: «ما به لبنان کمک خواهیم کرد تا کنترل سرزمینی، امنیت مرزی و امنیت داخلی خود را تقویت کند. اروپا در آینده لبنان سرمایه‌گذاری می‌کند.»

کالاس: چشم‌انداز صلح فوری در اوکراین اندک است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه به جنگ اوکراین پرداخت و گفت تلاش‌های دیپلماتیک جدید برای پایان دادن به جنگ با ادامه حملات روسیه در تضاد است.

او گفت: «تلاش دیپلماتیک جدیدی در جریان است، اما روشن است و من با همکارانم موافقم که اقدامات پوتین روایت متفاوتی را نشان می‌دهد.»

کالاس افزود: «امید چندانی به برقراری صلح فوری در اوکراین وجود ندارد. اوکراین با زمستان دیگری از جنگی بی‌رحمانه روبه‌رو است. وظیفه ما کمک به این کشور برای مقاومت در برابر حملات و افزایش هزینه‌های جنگ برای روسیه است.»

وی همچنین از آماده‌سازی تحریم‌های بیشتر خبر داد و خواستار افزایش فشار بر ناوگان سایه روسیه شد.

کالاس تأکید کرد: «باید فشار بر ناوگان سایه را در گذرگاه‌های راهبردی دریایی بیش از پیش افزایش دهیم.»

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، جنگ ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
نشست وزیران انگلیس و کشور‌های منطقه در استانبول با محوریت تنگه هرمز
الیزه: مکرون در ادامه سفر منطقه‌ای خود وارد عربستان سعودی شد
رایزنی السیسی و گوترش درباره غزه، برنامه هسته‌ای ایران وامنیت تنگه هرمز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
منصور عباس: بنیامین نتانیاهو دروغ می‌گوید
درخواست حزب لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری رد شد
ادعای تکراری ترامپ درباره کاهش قیمت نفت و گازوئیل
گروسی: آژانس همچنان با تهران در ارتباط است
اظهارات تحریک‌آمیز نتانیاهو درباره افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات
پوتین: حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران افزایش یافته است
بولسونارو پس از شکست در انتخابات برزیل به آمریکا رفت
روسیه ورود هفت مدیر صنایع دفاعی انگلیس را ممنوع کرد
روسیه از غرب خواست رویکرد مخرب خود در قبال ایران را کنار بگذارد
حزب لیکود خواستار تمدید زمان رأی‌گیری در انتخابات شد
آخرین اخبار
روسیه ورود هفت مدیر صنایع دفاعی انگلیس را ممنوع کرد
ادعای تکراری ترامپ درباره کاهش قیمت نفت و گازوئیل
درخواست حزب لیکود برای تمدید زمان رأی‌گیری رد شد
بولسونارو پس از شکست در انتخابات برزیل به آمریکا رفت
پوتین: حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران افزایش یافته است
حزب لیکود خواستار تمدید زمان رأی‌گیری در انتخابات شد
اظهارات تحریک‌آمیز نتانیاهو درباره افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات
منصور عباس: بنیامین نتانیاهو دروغ می‌گوید
گروسی: آژانس همچنان با تهران در ارتباط است
روسیه از غرب خواست رویکرد مخرب خود در قبال ایران را کنار بگذارد
حزب مخالف اسرائیلی: نتانیاهو در حال زمینه‌سازی برای به چالش کشیدن انتخابات است
یمن دو هواپیمای ترابری نظامی عربستان را هدف قرار داد
پوتین: قیمت جهانی گاز به‌ شدت افزایش یافته است
سرنگونی یک پهپاد در آسمان بغداد
بیانیه دوحه درباره دیدار امیر قطر و رئیس‌جمهور ایران در مسکو
پسرعموی نتانیاهو هم از رای دادن به حزب او خودداری کرد
رایزنی پوتین درباره حل و فصل اوکراین با همتای فنلاندی و نخست‌وزیر نروژ
حمله یمن به پالایشگاه راس تنوره عربستان
عفو بین‌الملل: انتخابات نباید توجه‌ها را از جنایات اسرائیل منحرف کند
پکن به‌زودی فرستاده‌ای به غرب آسیا اعزام می‌کند
نتانیاهو از رأی‌دهندگان بن‌گویر خواست به لیکود رأی دهند
گزارش نیویورک‌تایمز از فشار نتانیاهو برای حمله به ایران
وزیر خارجه عمان: امنیت خلیج فارس بدون ایران امکان‌پذیر نیست
ترامپ برای گزارش تقلب انتخاباتی یک میلیون دلار جایزه تعیین کرد
الحوثی: به‌جای ائتلاف علیه یمن، ائتلافی علیه اسرائیل تشکیل دهید
اتهام‌زنی انگلیس به ایران در پرونده پایگاه فیرفورد؛ دو نفر متهم شدند
آکسفام: ۸ میلیون ابرثروتمند بیش از ۳.۵ میلیارد فقیر جهان آلودگی کربنی تولید می‌کنند
درآمد کلان غرب از تنگه‌ها و آبراه‌های جهان؛ پشت پرده یک بازی پرسود
چهار سناریوی پیش روی انتخابات اسرائیل؛ نتانیاهو در بن‌بست تشکیل کابینه
هفتم اکتبر، حریدی‌ها و بحران معیشت: محور‌های انتخابات اسرائیل