سرمربی تیم فوتبال تراکتور می‌گوید که تیم العین با زرنگی توانست سه امتیاز را کسب کند و این تیم برد‌های پرگل خود را تکرار نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور پس از شکست تیمش  مقابل العین امارات اظهار کرد: بازی‌های العین را در لیگ امارات و لیگ نخبگان آسیا دیده بودیم. تنها تیمی بودیم که حریف را مجبور کردیم دفاع کند و حدود ۷۰ دقیقه بهتر از آنها بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم و در شروع بازی، روی یک اشتباه گل بدی خوردیم. بعد از آن دیگر بازی در اختیار ما بود و وقتی یک بر صفر عقب بودیم، موقعیت‌های زیادی خلق کردیم تا به گل هم رسیدیم.

او با بیان اینکه العین روی غافلگیری توانست گل دوم خودش را بزند، تصریح کرد: متأسفانه بعد از آن تلاش کردیم خوب بازی کنیم، اما حریف دفاع کرد و موقعیت‌سازی سخت شد. به بازیکنان خسته‌نباشید می‌گویم. آنها مقابل تیمی خوب بازی کردند که می‌دانیم در ۲ بازی قبلی چند گل به ثمر رسانده بود، اما نتوانست پیروزی‌های پُرگل بازی‌های قبلی را مقابل ما تکرار کند. ما خوب بودیم، اما مشکلاتی هم داریم که با وجود آنها خوب بازی کردیم. به تیم العین تبریک می‌گویم.

سرمربی تراکتور با تمجید از حریف تیمش خاطرنشان کرد: العین حرفه‌ای و باهوش بود و توانست پیروز شود. ما به دلیل زرنگی العین سه امتیاز را از دست دادیم. کنترل و شکل بازی در دست ما بود. تنها تیمی بودیم که در ۵ یا ۶ بازی اخیر العین، این تیم را تا این اندازه اذیت کرده است. من با تیم فولاد مقابل العین بازی کردم که در آن زمان همه‌چیز برابر بود و با نتیجه چهار بر صفر حریف را شکست دادیم. به‌جز دروازه‌بان، همه بازیکنان العین خارجی بودند و شرایط برای ما متفاوت است.

نکونام گفت: کسانی که لیگ ایران را دنبال می‌کنند، مشکلات ما را می‌دانند. سه بازیکن درجه یک خودم را برای این بازی از دست دادم. ۲ ستاره من هم مصدوم شده‌اند و نتوانستیم امسال از آنها استفاده کنیم. با تمام این تفاسیر، خوب بازی کردیم و بهتر از حریف بودیم. اگر میزبان بودیم، شرایط فرق می‌کرد و ۸۰ هزار نفر برای بازی‌های ما به ورزشگاه می‌آمدند. در زمین خودمان می‌توانیم هر تیمی را شکست بدهیم.

او با مقایسه شرایط تیمش با العین عنوان کرد: با مشکلات کمبود بازیکن و پروازی مواجه هستیم، اما شما این شرایط را ندارید. اگر مشکلات ما را داشتید، شاید مثل الوصل بازی نمی‌کردید. ما ایرانی‌ها مردتر از این حرف‌ها هستیم و مبارزه می‌کنیم. ما برای تیم زحمت می‌کشیم تا به موفقیت برسیم. هیچ‌یک از شرایط برابر نیست. اگر شرایط برابر بود، آن‌وقت می‌توانید کیفیت فوتبال ایران و تیم ملی ایران را با کیفیت فوتبال کشور‌های اطراف و تمام تیم‌های آسیایی مقایسه کنید. صحبت در این مورد درست نیست.

سرمربی تراکتور با اشاره به شانس پایین تیمش برای صعود به دور حذفی لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: در لیگ نخبگان آسیا شانس کمی برای صعود قائل هستیم و تمرکزمان روی لیگ است. ما بازیکنان کافی برای حضور در این جام، مانند شما، سایر تیم‌های لیگ نخبگان و حتی تیم‌های دیگر ایرانی در اختیار نداریم. توانایی رقابت با این شرایط را نداریم و اگر شرایط برابر بود، موضوع فرق می‌کرد. در لیگ برتر ایران با یک بازی کمتر، جایگاه خوبی داریم و برای رقابت در لیگ ایران تیم خوبی هستیم. می‌توانیم با تیم‌های خوب ایرانی رقابت کنیم.

نکونام در ادامه گفت: برای نتایج ما در لیگ نخبگان آسیا دلایل زیادی وجود دارد. همه‌جا میهمان هستیم و با مشکلات پروازی مواجهیم. تعداد بازیکنان کافی نداریم. آنها یک بازیکن خارجی نداشتند، اما به‌جای او ۵ بازیکن بهتر داشتند. هزینه می‌کنند تا موفق شوند. ما این شرایط را نداریم. یک مشکل کوچک برای تیم الوصل پیش آمد و آنها به عربستان نرفتند، اما ما به عمان، قطر، امارات و جا‌های دیگر سفر می‌کنیم. امیدوارم این آخرین دیداری باشد که میزبان نیستیم و AFC در این باره تجدید نظر کند. کشور ایران امن است و هیچ مشکلی وجود ندارد. تیم‌ها می‌توانند به‌راحتی بیایند و بروند. نمی‌دانم دلیل اینکه تیم‌های ایرانی نمی‌توانند میزبان باشند، چیست.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ایران ، جواد نکونام ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور ۱ - ۲ العین امارات/ شاگردان نکونام در خانه العین زمینگیر شدند
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- العین؛ شاگردان نکونام در اندیشه کسب نخستین برد در امارات
سفر مستقیم تراکتور به امارات برای دیدار با العین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
تراکتور ۱ - ۲ العین امارات/ شاگردان نکونام در خانه العین زمینگیر شدند
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
دبیر: اعتراض نمی‌کردم سر بیشتر بچه‌ها را می‌بریدند + فیلم
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با نساجی
سومین طلای کاروان ایران به نام دانیال سهرابی ثبت شد + فیلم
توضیحات تکمیلی پیمانکار چمن ورزشگاه آزادی درباره زمان بهره‌برداری از زمین
محمدهادی ساروی به مدال برنز رسید
آخرین اخبار
نکونام:العین با زرنگی پیروز شد/ شانس کمی برای صعود داریم
بیرانوند: امیدوارم بتوانم برای تیم فجرشهید سپاسی مثمرثمر باشم
تراکتور ۱ - ۲ العین امارات/ شاگردان نکونام در خانه العین زمینگیر شدند
حردانی: شباب الاهلی را به خوبی آنالیز کرده‌ایم/ همه بازیکنان برای تیم بازی می‌کنند
بختیاری‌زاده: بازیکنان استقلال برای بازی مقابل شباب الاهلی لحظه شماری می‌کنند
توضیحات تکمیلی پیمانکار چمن ورزشگاه آزادی درباره زمان بهره‌برداری از زمین
پیروزی هشت‌گله پرسپولیس در دیدار تدارکاتی
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
هشدار رئیس دپارتمان VAR به چهار باشگاه لیگ برتری
دبیر: اعتراض نمی‌کردم سر بیشتر بچه‌ها را می‌بریدند + فیلم
حواشی فوتبال جهان؛ از پایان کریک در منچستر تا ادامه یکه‌تازی مورینیو
محمدهادی ساروی به مدال برنز رسید
سومین طلای کاروان ایران به نام دانیال سهرابی ثبت شد + فیلم
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با نساجی
بازی‌های داخل سالن آسیا به تعویق افتاد؛ ریاض میزبان مسابقات در فروردین ۱۴۰۶
دو نماینده ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان به نیمه‌نهایی رسیدند
تأکید فریبا محمدیان بر توسعه چوگان و رفع موانع پیش‌رو
تهران قهرمان مسابقات نجات‌غریق کشور شد؛ خراسان رضوی نایب‌قهرمان
برگزاری مراسم تکریم پیشگام حقوق ورزشی در ایران با حضور مدیران ورزش کشور
AFC ساعت بازی‌های جام ملت‌های آسیا را اعلام کرد
بیرانوند راهی پادگان آباده شیراز شد
نتایج روز سوم کشتی قهرمانی جهان/ کسی جلودار سعید اسماعیلی نیست!
بنیامین فرجی و حدیث یاری پرچمداران ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶
سرپرست کاروان ایران وارد داکار شد
امتیاز‌های از دست رفته برابر رقبا؛ پاشنه آشیل سرخپوشان
تراکتور- العین؛ شاگردان نکونام در اندیشه کسب نخستین برد در امارات
بارسلونا ۱ - ۲ رئال مادرید/ کهکشانی‌ها با دبل امباپه فاتح ال کلاسیکو در نیوکمپ شدند + فیلم