باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمدامین حیدری شامگاه دوشنبه در دیدار با ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، با تشریح رویکرد تحولی سازمان بازرسی، انسداد گلوگاه‌های فسادخیز و صیانت از حقوق عمومی را از اولویت‌های اصلی برشمرد و اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی در معرض تضییع وصول شد.

وی ادامه داد: مبلغ پایه منابع معدنی استان نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و همچنین در بررسی‌های انجام‌شده در دو بانک، حدود ۱۷ همت تراکنش بانکی مشکوک متعلق به افراد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شده است.

بازرس کل کردستان نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کنترل قیمت میوه شب عید و پیگیری مسائل آواربرداری را از دیگر اقدامات این مجموعه خواند و تورم و هدایت‌نشدن منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد را از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی استان دانست.

امام جمعه سنندج نیز در این دیدار با قدردانی از عملکرد و اقدامات تحولی بازرسی‌کل استان، حضور مسئولان نظارتی در میان مردم و پیگیری مطالبات آنان را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.

ماموستا فایق رستمی با تأکید بر جایگاه رفیع نظارت و بازرسی در آموزه‌های دینی، صیانت از حقوق شهروندان، پیشگیری از تضییع حقوق افراد و حمایت از مظلومان را از مسئولیت‌های خطیر و ارزشمند برشمرد و از تلاش‌های مجموعه بازرسی‌کل کردستان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از بیت‌المال تقدیر و تشکر کرد.