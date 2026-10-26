باشگاه خبرنگاران جوان - محسن زنگنه در نخستین نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: امسال تا این لحظه حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال تفاهم برای سرمایه گذاری و خرید صندوق ها برای صنعت زعفران انجام شده تا قدرت صادراتی تولیدکنندگان تقویت شود، بر همین اساس شایعات مطرح شده برای توقف صادرات تکذیب می شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زعفران به عنوان یک محصول جهانی یک محدوده قیمت مشخص دارد و طبق سابقه ۱۰ سال گذشته قیمت این محصول در کشورهای مختلف مانند اسپانیا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، همواره با تغییرات اندک و محدود همراه بوده است.

زنگنه ادامه داد: طبق برآوردها، هر کیلو زعفران در کشورهای حاشیه خلیج فارس امروزه در بازه ۲ تا ۴ هزار دلار قیمت گذاری می شود، اگر مبنای همان کف ۲ هزار دلار باشد، تلاش در سالهای اخیر این بوده که قیمت زعفران ایران را در حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۶۰۰ دلار ثابت نگه داریم تا با در نظر گرفتن سود صادرکننده و هزینه های بسته بندی، صادرات و حمل و نقل از نظر قیمت در بازار جهانی رقابت پذیر باشد.

رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به وابستگی نرخ جهانی زعفران با قیمت طلا و دلار گفت: این موضوع شایسته نیست که قیمت زعفران در اروپا به دلار وابسته باشد اما ما در ایران بخواهیم این ارتباط را نادیده بگیریم و قطع کنیم، به همین دلیل در سالهای اخیر بر استفاده از ابزارهای جدید در بازارهای مالی متمرکز بوده ایم تا زنجیره ارزش زعفران تقویت شود.

نخستین نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته دوشنبه شب ( چهارم آبان ماه) در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی مشهد گشایش یافت و تا هفتم آبان ماه همه‌ روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی مشهد پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

پنجم آبان ماه روز ملی زعفران در کشور نامگذاری شده است.