شرکت گاز استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انفجار امروز واحد‌های مسکونی در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه به دلیل برخورد بیل مکانیکی با شبکه گاز بود که چهار کشته و ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی برخورد یک دستگاه بیل مکانیکی متعلق به یکی از دستگاه‌های خدمات‌رسان با شبکه گاز در شهرک جعفرآباد کرمانشاه در بعدازظهر امروز دوشنبه، ۴ آبان‌ماه، نشت گاز و انفجار در یکی از واحد‌های مسکونی این منطقه رخ داد.

در پی وقوع این حادثه، عوامل امدادی شرکت گاز استان کرمانشاه به‌سرعت در محل حاضر شدند و با قطع جریان گاز در خط آسیب‌دیده، اقدامات لازم را برای مهار نشت و جلوگیری از گسترش حادثه انجام دادند.

این حادثه خساراتی به دنبال داشت و بررسی ابعاد آن در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

شرکت گاز اعلام کرد که جریان گاز محدوده حادثه تا زمان بررسی کامل شبکه، رفع نواقص احتمالی و اطمینان از رفع خطر نشت مجدد، قطع خواهد بود و وصل مجدد گاز پس از حصول اطمینان از ایمنی شبکه انجام می‌شود.

سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمانشاه نیز اعلام کرد که تاکنون چهار نفر براثر این حادثه جان خود را از دست داده‌اند و ۱۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

این انفجار به چهار واحد مسکونی نیز خسارت وارد کرده است.

نیرو‌های امدادی آتش نشانی و هلال احمر همچنان مشغول عملیات آواربرداری و جست‌و‌جو هستند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: انفجار لوله گاز ، بیل مکانیکی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
باز هم ترک فعل حادثه آفرید !!!
پیدا کنید ترک فعل کننده اصلی را !!!
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
راننده و پیمانکار و ناظر و مجوز دهنده باید دیه ها رو بدن
۰
۲
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