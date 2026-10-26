رئیس حوزه قضایی بخش بندپی، از توقیف یک دستگاه بیل زنجیری به‌دلیل احداث جاده غیرمجاز در جنگل‌های بالادست منطقه شیخ‌موسی شهرستان بابل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم اکبری رئیس حوزه قضایی بخش بندپی گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب مراتع و عرصه‌های طبیعی، یک دستگاه بیل زنجیری (لودر) که اقدام به احداث جاده غیرمجاز در جنگل‌های بالادست منطقه شیخ‌موسی کرده بود، با صدور دستور قضایی توقیف شد.

وی ادامه داد: این اقدام با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان بابل و سرجنگلبان شیخ‌موسی و با همکاری فرمانده پاسگاه انتظامی بخش بندپی انجام گرفت و دستگاه متخلف به پارکینگ منتقل شد.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی تصریح کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تخریب اراضی ملی، از اولویت‌های دستگاه قضایی و یگان حفاظت منابع طبیعی است و با متخلفان مطابق قانون برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

اکبری خاطرنشان کرد: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و بررسی ابعاد موضوع و شناسایی سایر عوامل دخیل در این تخلف، در دستور کار قرار دارد.

برچسب ها: حفر چاه ، اراضی ملی
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