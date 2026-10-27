معینی اولین مطالبه سیستان و بلوچستان را انعکاس تصویر واقعی و مثبت از این استان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - «آسباد» داستانی در بستر فرهنگ، زندگی و مسائل مردم سیستان و بلوچستان است، که با مرگ ناگهانی «شیردل‌خان» در آسباد قدیمی روستا آغاز می‌شود؛ حادثه‌ای که به‌تدریج اختلاف‌های میان اهالی، مسئله کمبود آب، تلاش برای آبادانی و رازی پنهان در دل این بنای تاریخی را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

محمدرضا معینی، کارگردان سریال «آسباد» در پاسخ به این پرسش که سریال‌های استانی برای جذب مخاطبان ملی باید چگونه باشند؟ گفت: این موضوع به کیفیت درام بستگی دارد. اگر درام از کیفیت لازم برخوردار و مطابق استاندارد‌های روز باشد، جغرافیای زیست مخاطب برایش محلی از اعراب نخواهد داشت.

معینی معایب برخی سریال‌های استانی را فراموش کردن سازندگان از توجه به قصه و روایت دانست و بر تفاوت کار‌های مستند با داستانی تاکید کرد. به گفته او، توجه سازندگان به عناصر بومی و ویژگی‌ها و ظرفیت‌های محلی باید در لایه‌های زیرین قصه اتفاق بیفتد. این در حالی است که گاهاً در پرداخت ظرفیت‌های محلی درشت‌نمایی صورت می‌گیرد، که مخاطب آن را پس می‌زند.

این کارگردان به هسته مرکزی فیلمنامه «آسباد» اشاره کرد و افزود: در سریال «آسباد» فیلمنامه خوبی به نویسندگی آقای فرهاد نقدعلی داشتیم. قصه سریال پروپیمان بود و زمانی که این داستان در اتمسفر سیستان اجرا شد، شرایط ویژه‌تری پیدا کرد. ویژگی اصلی داستان این بود که تعدادی روح درگذشتگان وارد مناسبات زندگی روزمره اهالی منطقه ملک‌آباد می‌شوند و قصه‌های بامزه‌ای را رقم می‌زنند. همچنین ارواح از طریق عنصر خواب می‌توانستند در جریان اتفاقات تاثیر بگذارند. به همین دلیل، قصه «آسباد» به لحاظ طرح دارای پس زمینه ملی بود و در اجرا ویژگی‌های لباس سیستان و منطقه به قصه اضافه شد.

وی با بیان اینکه همیشه باید روایت قصه در اولویت قرار گیرد و سایر مسائل در لایه‌های زیرین مطرح شود، گفت: ما نیز در درجه اول تلاش کردیم قصه‌مان از لحاظ نگارش و ساخت به درستی تعریف شود، تا ارتباط خوبی با مخاطبان در هر منطقه‌ای از کشور بگیریم.

معینی در پاسخ به این پرسش که چقدر مسئله بودجه را عامل تعیین‌کننده در کیفیت ساخت سریال‌های استانی می‌دانید؟ اظهار کرد: به هر حال، بودجه اهمیت دارد، ولی همه‌چیز نیست. علاوه‌بر آن اگر کارگردان بتواند از بخشی از بازیگران چهره که مخاطب با آنها آشناست استفاده کند، نیمی از راه را رفته است؛ چون مخاطب احتمال می‌دهد این سریال می‌تواند جذابیت داشته باشد. ولی وقتی از بازیگری استفاده شود که هنوز اعتماد مخاطب را جلب نکرده، جذب مخاطب سخت‌تر می‌شود. به نظرم قصه جذاب و استفاده از تمام عناصر سینما و روایی، خواه ناخواه مخاطب را جذب می‌کند.

کارگردان سریال «آسباد» در واکنش به موفقیت سریال «سوجان» به نسبت سایر سریال‌های استانی و محبوبیت آن بین مخاطبان توضیح داد: در سریال «سوجان» از بازیگران شناخته‌تر شده بیشتری استفاده شده بود. هرچند من هم معتقدم بازیگران ما بازیگران خوبی بوده‌اند و در خطهّ خود شناخته شده‌اند.

وی خواسته بیشتر اهالی سیستان و بلوچستان را زدودن تصاویری دانست که پیش از این در رسانه‌ها با مفاهیمی همچون قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و... گره خورده است. او اولین مطالبه این اهالی را انعکاس تصویر واقعی و مثبت از سیستان و بلوچستان عنوان کرد. به گفته او، خواسته دیگر مردمان این خطّه انعکاس صحیح زیست بوم این استان شامل لهجه، جغرافیا و... در رسانه بود. ما نیز بر همین اساس سریال «آسباد» را جلو بردیم.