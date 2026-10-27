دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و شباب الاهلی امارات در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا امشب در دبی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در سومین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه راشد دبی برابر تیم فوتبال شباب الاهلی امارات صف آرایی خواهد کرد.  

تیم‌های استقلال و شباب الاهلی امارات در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ تیم ۲ بازی ابتدایی خود در لیگ نخبگان آسیا را با پیروزی پشت سرگذاشته‌اند و برای بردن بازی امروز روانه زمین مسابقه می‌شوند.  

آبی پوشان ایران  در لیگ نخبگان آسیا شروع خوبی داشته‌اند  و  عملکردشان در این رقابت‌ها فوق العاده بوده است. آنها  در نخستین بازی  موفق شدند السد قطر را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهند و در دومین دیدار نیز با برتری ۲ بر یک مقابل الغرافه قطر، دومین پیروزی متوالی خود را به دست آوردند  و با ۶ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به رقبای خود در بالای جدول در رتبه سوم جدول رده بندی لیگ نخبگان آسیا قرار گرفته‌اند.

شاگردان سهراب بختیاری زاده به دنبال بردن تیم شباب الاهلی امارات هستند تا به سومین برد متوالی خود در لیگ نخبگان آسیا دست یابند و مسیر راه یابی به مرحله حذفی این رقابت‌ها را هموار کنند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران الاهلی پیش رو دارند.  

در آن طرف، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات نیز همانند استقلال در ۲ بازی ابتدایی خود در لیگ نخبگان آسیا به پیروزی رسیده و عملکرد خوبی در شروع این رقابت‌ها داشته است.   این تیم در نخستین دیدار خود با نتیجه یک بر صفر تراکتور ایران را شکست داد و در دومین مسابقه نیز در عربستان مقابل الاتحاد به پیروزی رسید تا با ۶ امتیاز، خود را در جمع تیم‌های بالای جدول قرار دهد.  

شاگردان  آندره ژاردین می‌خواهند از شرایط میزبانی خود در  بازی امشب استفاده کنند و با حمایت هواداران خود ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم استقلال را کسب کنند تا روند رو به رشد خود را  در لیگ نخبگان آسیا ادامه بدهند و رتبه خود را ارتقا بدهند.  

تقابل سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی دو بازیکن ایرانی شباب الاهلی با تیم استقلال در بازی امشب جذاب و دیدنی خواهد بود. همچنین  غندی‌پور و سیفی دیگر ایرانی‌های شباب الاهلی به دلیل مصدومیت در این مسابقه غایب خواهند بود.

تیم  استقلال در ۲ بازی  قبلی خود با شباب الاهلی به یک تساوی و یک شکست دست یافته است. اکنون آبی‌پوشان پس از حدود ۹ سال بار دیگر برابر نماینده امارات قرار می‌گیرند و این فرصت را دارند تا برای نخستین بار مقابل این تیم به پیروزی برسند.

به هر حال دو تیم با امتیازات برابر، شروعی موفق در لیگ نخبگان آسیا  و انگیزه بالای کسب پیروزی وارد میدان  مسابقه می‌شوند و باید دید کدامیک از این ۲ تیم برنده این بازی می‌شود و گام بلندی برای صعود به مرحله بعدی برمی دارد.  

قضاوت این دیدار را خالد صالح الطریس از عربستان برعهده دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ نخبگان آسیا
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