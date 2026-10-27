باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد برزگر پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست سرخپوشان برابر فولاد خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تیم پرسپولیس نتوانسته ۳ تیم بالای جدول را شکست بدهد و مهدی تارتار باید فکری به حال این قضیه کند. سرخپوشان فرصت گلزنی در این بازی داشتند که متاسفانه ضربات بازیکنان به گل تبدیل نشدند. به نظرم هواداران صبور باشند و تیم تارتار را حمایت کنند.

او افزود: به طور حتم تارتار بعد از چند هفته متوجه شده است که تیمش برابر تیم‌های بالای جدول به مشکل خورده است. همچنین اگر پرسپولیس می‌خواهد قهرمان شود باید تیم‌های بالای جدول را ببرد و این موضوع برای سرخپوشان حائز اهمیت است.

مطمئن باشید که تارتار ناراحت‌ترین فرد است

برزگر گفت: درست است بازی را باختیم و همه حالشان گرفته است، اما مطمئن باشید که تارتار ناراحت‌ترین فرد است. البته ما باید از تیم تارتار و مدیریت باشگاه پرسپولیس حمایت کنیم، چون وقت و زمان داریم. به طور حتم تارتار هم روی نقاط ضعف تیم کار می‌کند و بازیکنان هم از اهمیت بازی‌ها و جایگاهشان در جدول رده بندی اطلاع دارند. ما هم توقع داریم که شاهد کلین شیت در تمام کنندگی باشیم. سرگیف قبل از گل فولاد یک موقعیت گلزنی عالی را از دست داد و او با یک بغل پای ساده می‌توانست توپ را وارد دروازه حریف کند و اگر این ضربه به گل تبدیل می‌شد، در نتیجه بازی تاثیرگذار بود، اما فوتبال است و پیش می‌آید. به هر حال پرسپولیس از این به بعد باید پرقدرت ظاهر شود مخصوصا از لحاظ روحی و ذهنی این طور نباشد که بگوییم ما با تیم‌های بالای جدول مشکل داریم و نمی‌توانیم آنها را ببریم و این مشکل باید حل شود.

تعویض‌های تارتار باید یک مقدار هوشمندانه‌تر بود

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه به نظر می‌رسید که پرسپولیس برابر فولاد برنامه‌ای نداشت تا گره بازی را باز کند، بیان کرد: به هر حال تارتار از اهمیت این موضوع باخبر است. فولاد تیم خوبی است و احترام خاصی برای این تیم قائل هستم، اما نیمه اول بازی در دست پرسپولیس بود و در نیمه دوم هم سرگیف یک فرصت را از دست داد، اما بعد از آن فولاد تقریبا سوار بازی شد. به نظرم تعویض‌های تارتار باید یک مقدار هوشمندانه‌تر بود.

تارتار باید نقاط ضعف پرسپولیس را به نقاط قوت تبدیل کند

او ادامه داد: وقتی تیم می‌بازد همه از دیدگاه و نظر خودشان صحبت می‌کنند. تارتار مطمئن‌ترین فرد هست و او می‌داند به چه صورت تیمش را بازیابی کند. به هر حال اینجا پرسپولیس هست و بردن در این تیم مهم است. البته تیم فولاد عقب نشسته بود و می‌خواست در ضد حمله به گل برسد و پرسپولیس باید فضا‌ها و نیم فضا‌های زمین خود را می‌بست و جلوی دفاع هم بازیکنی به طور ثابت داشته باشد که به آن صورت گل نخورد. ان شا الله دعا می‌کنیم که پرسپولیس به شرایط خوب برگردد، چون حیف است. همچنین بازی‌ها با تماشاگر برگزار می‌شود و هواداران از تیم بزرگ پرسپولیس توقع دارند و تارتار هم باید فکری به حال نقاط ضعف تیم کند و حتما این نقاط را به نقاط قوت تبدیل کند.

نبود خدابنده لو در ادامه بازی با فولاد تاثیرگذار بود

برزگر درباره اینکه مصدومیت خدابنده لو در نتیجه بازی با فولاد تاثیرگذار بود، اظهار کرد: بله، خیلی تاثیر داشت. خدابنده لو بازیساز و پلی میکر پرسپولیس است و حضورش در تیم نعمت است. همچنین او در بازی‌های گذشته جزو بهترین‌ها بود.

اورونوف سرحال می توانست به پرسپولیس کمک کند

او درباره اینکه نبود اورونوف در این بازی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به هر حال اورونوف بازیکن توانمندی است، اما این بازیکن زود آسیب می‌بیند. اگر اورونوف سرحال در این بازی داشتیم، او خیلی می‌توانست به کمک پرسپولیس بیاد. البته مصدومیت اورونوف تاثیرگذار است، چون مهره قوی برای سرخپوشان است. اورونوف بازیکن باکیفیتی هست، اما او به شرطی می‌تواند کمک کند که آماده باشد و در خدمت تیم باشد و مصدوم هم نباشد.

وحید امیری الگویی برای جوانان و فوتبالیست ها می تواند باشد

برزگر درباره اینکه وحید امیری به تیم سابقش پرسپولیس گلزنی کرد، گفت: امیری بازیکن باتجربه‌ای هست و همیشه یک شکل سعی کرده بازی کند و یک الگو مناسب برای فوتبالیست‌های ایرانی از لحاظ سلامت بودن و در اختیار تیم بودن می‌تواند باشد و او نماد غیرت، تعصب و شجاعت است. هر جا که به امیری آزادی عمل می‌دهند بهترین ورژن خود را نشان می‌دهد و خیلی ناراحت هستم که به پرسپولیس گل زده است، اما برای امیری خوشحال هستم که کماکان در سن ۳۸ سالگی در فوتبال ایران می‌درخشد و او می‌تواند الگویی برای جوانان ما باشد که امیری را الگوی خود قرار بدهند. او مصدوم شد و برگشت و در اختیار تیم بود و بازی خوبی هم ارائه داد. بازیکنان ما باید خودشان را در سطح وحید امیری قیاس کنند و ببینند که یک بازیکن ۳۸ ساله چطور در این شرایط خوب بازی می‌کند و گل می‌زند و در اختیار تیمش است.

گلر و دفاع پرسپولیس در دریافت گل از فولاد مقصر بودند

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه دروازه بان و دفاع در دریافت گل مقصر بودند، بیان کرد: به نظرم گلی که از فولاد خوردیم هم گلر و هم فردی که باید در جلوی خط دفاعی می‌ایستاد مقصر بودند و پشت ۱۸ قدم این گل زده شد. به نظرم یک نفر همیشه باید جلوی خط دفاعی باشد. همچنین باید مدافعان اصول دفاع کردن را رعایت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که از راه دور گل بخوریم. متاسفانه مدافعان سرسختانه عمل نکردند و جدی نگرفتند و همین موضوع باعث شد که از راه دور گل بخورند.

از دست دادن امتیاز برابر رقبا باید آسیب شناسی شود

او درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس برابر نساجی را چطور ارزیابی می‌کند، عنوان کرد: بازی سختی است. همچنین ورزشگاه نساجی شرایط خاص خودش را دارد. همه تیم‌هایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرند خیلی باانگیزه هستند و بازیکنان دوست دارند خودشان را نشان بدهند. اگر پرسپولیس می‌خواهد قهرمان شود باید همه بازی هایش را برنده شود و این طوری نباید وا بدهد. تارتار باید بر روی نقاط ضعف تیمش کار کند و آنالیز بازی نساجی و فجر شهید سپاسی خیلی می‌تواند به پرسپولیس کمک کند. به طور حتم تیم آنالیز پرسپولیس به خوبی تیم نساجی را آنالیز می‌کنند تا ان شا الله ۳ امتیاز بازی را بگیرد. از دست امتیاز برابر رقبا یک آسیب است که تارتار باید این موضوع را آسیب شناسی کند که چرا تیمش نمی‌تواند ۴ تیم بالای جدول را شکست بدهد؟ اگر ما می‌خواهیم قهرمان شویم حتما باید تیم‌های بالای جدول را ببریم.