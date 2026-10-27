تیم فوتبال پرسپولیس در نبود خدابنده لو با خلا هافبک بازیساز مواجه است که باید تارتار فکری به حال این موضوع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برابر تیم فولاد خوزستان شکست خورد که نبود یک پلی میکر و هافبک بازیساز در خط میانی این تیم به شدت احساس می شد. 

محمد خدابنده لو که به عنوان هافبک بازیساز در پرسپولیس بازی می‌کند در جریان بازی با فولاد دچار مصدومیت شد و از زمین مسابقه بیرون رفت و لطیفی فر به جای خدابنده لو وارد زمین مسابقه شد. 

به هر حال لطیفی فر نتوانست جای خالی خدابنده لو در میانه زمین را پر کند و مهاجمان پرسپولیس را صاحب موقعیت گلزنی کند و سرخپوشان میانه زمین را به فولادی ها تحویل دادند و آنها به خوبی از این فرصت استفاده کردند و به گل رسیدند. 

براین اساس پرسپولیس نشان داد که در نبود خدابنده لو  با خلا هافبک بازیساز روبرو است و اگر مهدی تارتار  فکری به حال این پست  نکند تیمش باز هم در بازی های بزرگ دچار مشکل می شود. 

به نظر می رسد جذب یک هافبک بازیساز در فصل نقل و انتقالات زمستانی از نان شب هم برای پرسپولیس واجب است. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۴۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
مگر تیتر "بازی ساز " چه مشکلی دارد؟ چرا نوشته اید "پلی میکر" !!!!! همه چیز فوتبال ایران ..... خیلی کمبود دارید!!!!
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