باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به وضعیت ساخت‌وساز در برخی مناطق شهری اظهار کرد: در بخش‌هایی که ساخت‌وسازها به‌صورت ویلایی یا در قالب ساختمان‌های چهارطبقه تعریف شده‌اند، افزایش طبقات اتفاق نیفتاده است؛ چراکه شورای عالی با این موضوع مخالفت کرده و در این بخش‌ها افزایش تراکم نداشته‌ایم.

وی با اشاره به ضرورت پایبندی به طرح‌های مصوب شهری افزود: یکی از مواردی که در بررسی طرح‌های مصوب بر آن تأکید شده، جلوگیری از افزایش تراکم در بخش‌هایی است که ظرفیت لازم را ندارند. در برخی طرح‌ها، کاربری‌های ویلایی، آپارتمانی و تجاری به‌صورت مجزا تعریف شده‌اند، اما در پیشنهادهای مطرح‌شده، بحث تجمیع یا افزایش ظرفیت در بخش‌های آپارتمانی و تجاری نیز مطرح بوده است.

کاظمیان ادامه داد: شورای شهر و مراجع ذی‌ربط، با توجه به ملاحظات مدیریت شهری و مصوبات دولت، با برخی از این پیشنهادها مخالفت کرده‌اند؛ چراکه افزایش تراکم می‌تواند پیامدهایی در حوزه ترافیک و زیرساخت‌های شهری به همراه داشته باشد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ظرفیت ساخت‌وساز باید متناسب با شرایط هر منطقه تعیین شود، تصریح کرد: هر طرح شهری باید بر اساس ظرفیت‌های منطقه، وضعیت زیرساخت‌ها و حدنصاب‌های مورد نیاز برای اداره آن محدوده بررسی شود و نمی‌توان بدون توجه به این مؤلفه‌ها، تراکم ساختمانی را افزایش داد.

وی در ادامه با اشاره به معیارهای بلندمرتبه‌سازی در کشور گفت: در تهران، با توجه به تقسیم‌بندی مناطق شهری، ساختمان‌های تا ۱۲ طبقه و در برخی مناطق تا ۱۵ طبقه به‌عنوان محدوده زیر بلندمرتبه در نظر گرفته می‌شوند و ساختمان‌های بالاتر از این میزان، در چارچوب ضوابط مربوط به بلندمرتبه‌سازی و مدیریت تراکم بررسی می‌شوند.

کاظمیان خاطرنشان کرد: این معیار در سایر نقاط کشور ۸ طبقه است، درحالی‌که در تهران، بسته به منطقه شهری، این سقف به ۱۲ طبقه و در برخی مناطق به ۱۵ طبقه می‌رسد.