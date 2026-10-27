باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهرام ذنوبی‌تبار در نشست خبری با اشاره به فعالیت حدود ۲۵۰ شورای اسلامی کار در استان اظهار کرد: با همکاری تشکل‌های کارگری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط، توسعه شورا‌های اسلامی کار در دستور کار قرار دارد و هدف‌گذاری شده است که تعداد این شورا‌ها تا پایان سال به ۳۰۰ مورد برسد.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس با بیان اینکه شورا‌های اسلامی کار می‌توانند در کنار کارفرمایان به حل مسائل کارگاه‌ها و حفظ تولید کمک کنند، افزود: بررسی‌های انجام‌شده در مراجع حل اختلاف کار نشان می‌دهد که در کارگاه‌های دارای شورای اسلامی کار، زمینه گفت‌و‌گو و رسیدگی به مشکلات کارگران و کارفرمایان فراهم‌تر است.

ذنوبی با تأکید بر ضرورت حضور نمایندگان واقعی جامعه کارگری در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه گفت: پیگیری‌هایی برای معرفی نمایندگان کارگران به کمیسیون‌های کارگری شهرستان‌ها انجام شده است تا افرادی که از مسائل و مشکلات محیط‌های کار آگاهی دارند، در این جلسات حضور پیدا کنند.

او افزود: در برخی شهرستان‌ها به دلیل محدود بودن واحد‌های صنعتی، تشکیل شورا‌های اسلامی کار در بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است تا کارگران مشمول قانون کار بتوانند از ظرفیت این تشکل‌ها بهره‌مند شوند.

ضرورت بازنگری در قوانین کار و تقویت امنیت شغلی

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس، امنیت شغلی را از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری دانست و اظهار کرد: قرارداد‌های کوتاه‌مدت، به‌ویژه قرارداد‌های یک تا سه‌ماهه، نگرانی‌های جدی برای کارگران ایجاد کرده است و لازم است برای حفظ امنیت شغلی نیروی کار، اقدامات مؤثرتری انجام شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که برخی اعضای شورا‌های اسلامی کار هنگام پیگیری مطالبات قانونی کارگران با آن مواجه می‌شوند، خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با فعالیت این شورا‌ها شد و گفت: اعضای شورا‌ها برای کسب تجربه و آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی به زمان نیاز دارند، اما گاهی پیش از آنکه بتوانند از این دانش برای حل مشکلات کارگران و کمک به تولید استفاده کنند، دوره فعالیت یا قرارداد شغلی آنها به پایان می‌رسد.

ذنوبی همچنین بر لزوم افزایش آگاهی حقوقی نمایندگان کارگران تأکید کرد و افزود: در همین راستا، آموزش قوانین کار و تأمین اجتماعی و ارائه منابع آموزشی به اعضای شورا‌های اسلامی کار در دستور کار قرار گرفته است.

پیگیری افزایش مجدد دستمزد‌ها در شورای عالی کار

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی اظهار کرد: افزایش دستمزد مصوب ابتدای سال، با وجود تلاش‌های انجام‌شده، تحت تأثیر رشد تورم و افزایش هزینه‌های معیشت قرار گرفته و قدرت خرید کارگران همچنان با محدودیت مواجه است.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس با اشاره به پیش‌بینی برگزاری جلسات مجدد برای بررسی دستمزد در نیمه دوم سال گفت: موضوع افزایش مجدد حقوق و دستمزد در پیگیری‌های مرتبط با شورای عالی کار مطرح است و نمایندگان کارگری در تلاش‌اند این موضوع را به نتیجه برسانند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و سایر نیاز‌های ضروری فشار زیادی بر خانوار‌های کارگری وارد می‌کند، افزود: لازم است تصمیم‌گیری درباره دستمزد‌ها با توجه به هزینه‌های واقعی زندگی کارگران و شرایط اقتصادی انجام شود.

مسکن کارگری؛ مطالبه‌ای برای تأمین زمین و تسهیل ساخت‌وساز

ذنوبی با اشاره به دشواری تأمین مسکن برای کارگران اظهار کرد: افزایش قیمت زمین و مسکن در شیراز و دیگر مناطق استان، خانه‌دار شدن بخش بزرگی از کارگران را دشوار کرده است و بسیاری از خانوار‌های کارگری با درآمد فعلی خود توان تأمین آورده موردنیاز برای طرح‌های مسکن را ندارند.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول، از جمله اداره کل راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با زمین و منابع طبیعی، برای شناسایی ظرفیت‌های قانونی تأمین زمین و تسهیل ساخت مسکن کارگری شد.

وی افزود: برخی واحد‌های صنعتی برای مشارکت در ساخت مسکن کارگری اعلام آمادگی کرده‌اند و در صورت فراهم شدن زمین و حمایت‌های لازم، می‌توان از ظرفیت این واحد‌ها برای اجرای طرح‌های مسکن کارگری استفاده کرد.

کمبود بیمارستان تأمین اجتماعی در فارس

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس، کمبود زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی را از دیگر مشکلات مهم جامعه کارگری استان عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت تحت پوشش و مراجعه بیماران از استان‌های همجوار، ظرفیت درمانی موجود پاسخگوی همه نیاز‌ها نیست.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل بیمارستان در دست احداث تأمین اجتماعی در شیراز اظهار کرد: پیگیری‌هایی برای تسریع در تکمیل این بیمارستان انجام شده است، اما تکمیل زیرساخت‌های درمانی و افزایش ظرفیت خدمات تخصصی همچنان از مطالبات جامعه کارگری استان به شمار می‌رود.

ذنوبی همچنین با اشاره به مشکلات نوبت‌دهی و تأمین برخی دارو‌ها و تجهیزات پزشکی افزود: تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی، رسیدگی به مشکلات بازنشستگان و کارگران و تقویت نظارت بر روند ارائه خدمات باید با جدیت دنبال شود.

وی از پیگیری مسائل درمانی در جلسات مشترک با مسئولان تأمین اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری خبر داد و بر ضرورت استمرار این جلسات برای رسیدگی به مشکلات بیمه‌شدگان تأکید کرد.

تأکید بر حفظ اشتغال و حمایت از کارگران در شرایط بحرانی

ذنوبی با اشاره به مشکلات برخی واحد‌های تولیدی در شرایط بحرانی و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه گفت: در چنین شرایطی باید میان حمایت از تولید و حفظ اشتغال کارگران تعادل برقرار شود و از تعدیل نیروی کار تا حد امکان جلوگیری شود.

وی افزود: برخی کارفرمایان با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تولید، با کاهش ساعات کار و پرداخت دستمزد متناسب با ساعات توافق‌شده، برای حفظ نیروی انسانی خود تلاش کرده‌اند؛ این اقدامات باید مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، موارد تخلف احتمالی در زمینه حقوق کارگران و بیمه بیکاری نیز باید از مسیر‌های قانونی پیگیری شود.

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس، نیروی انسانی را از مهم‌ترین سرمایه‌های واحد‌های تولیدی دانست و تصریح کرد: کارفرمایان باید برای مواجهه با بحران‌هایی مانند جنگ، سیل و زلزله برنامه‌ریزی داشته باشند و با حفظ نیروی انسانی باتجربه، زمینه تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی را فراهم کنند.

وی همچنین از آمادگی نمایندگان تشکل‌های کارگری برای پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی در کمیسیون‌های مرتبط با رفع موانع تولید خبر داد.

آموزش ۱۶۰۰ پاکبان و توسعه خدمات فرهنگی به کارگران

ذنوبی در بخش دیگری از سخنان خود، از برگزاری دوره‌های آموزشی برای حدود یک‌هزار و ۶۰۰ پاکبان در شیراز خبر داد و گفت: این آموزش‌ها در حوزه‌های قوانین کار و تأمین اجتماعی، ایمنی، بهداشت، مهارت‌های روان‌شناختی و تقویت اعتمادبه‌نفس برگزار شده است.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای جایگاه اجتماعی کارگران، به‌ویژه پاکبانان، افزود: توجه به شأن و منزلت کارگران و آشنایی خانواده‌های آنان با دشواری‌های محیط کار می‌تواند به تقویت فرهنگ کار و افزایش درک متقابل در خانواده‌ها کمک کند.

وی همچنین از ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی، آموزشی و مشاوره‌ای به جامعه کارگری در فرهنگ‌سرای کارآفرینی شیراز خبر داد و گفت: برای کارگران و خانواده‌های آنان تخفیف‌هایی در برخی خدمات این مجموعه در نظر گرفته شده است.

حمایت از تحصیل فرزندان کارگران

رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایتی تشکل‌های کارگری برای خانواده‌های کم‌برخوردار اظهار کرد: تأمین لوازم‌التحریر، کیف و کفش و ارائه کمک‌های حمایتی به دانش‌آموزان خانواده‌های کارگری، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستایی، از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی نباید مانع ادامه تحصیل دانش‌آموزان شود، گفت: حمایت از تحصیل فرزندان کارگران، اقدامی در راستای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابرتر آموزشی است.

ذنوبی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل میان کارگران، کارفرمایان و دولت خاطرنشان کرد: حل مسائل جامعه کارگری و حفظ پایداری تولید، مستلزم همکاری این سه ضلع است و تشکل‌های کارگری نیز پیگیری مطالبات قانونی کارگران، ارتقای سطح آگاهی حقوقی آنان و کمک به کاهش اختلافات محیط کار را ادامه خواهند داد.