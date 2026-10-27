باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری کنی، معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: نشست چهار جانبه عربستان، ترکیه، پاکستان و ایران در تهران، ثمره مقاومت ملت ایران و رشادت نیرو‌های مسلح بود.

وی افزود: این نشست در پی تحولات مهم و راهبردی‌ای برگزار شد که طی چند ماه گذشته در منطقه، با محوریت تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا، شکل گرفته بود. این نشست، به هر حال، اتفاقی قابل‌توجه بود.

وی ادامه داد: واقعیت این است که امروز همه اذعان دارند مقاومت نیرو‌های مسلح و مردم ما، در کنار تدبیری که رهبری عزیزمان به کار گرفتند، توانسته است آمریکا را علاوه بر ناکام گذاشتن در دستیابی به اهدافش، مستأصل نیز کند.

باقری کنی اشاره داشت: افزون بر این، رژیم صهیونیستی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و شرایطی که پس از تجاوز به جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده بودند، مطابق برنامه‌هایشان پیش نرفت.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: به نظر من، دو نکته اساسی در این زمینه رخ داد: نکته اول این بود که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های ملی و درونی خود، در برابر این دو تجاوز آشکار که در دو مقطع و از سوی دو رژیم صورت گرفت، ایستادگی کرد و در هر دو مرحله به موفقیت دست یافت.

نکته دوم این بود که توانمندی‌های ما برای مقابله با این دو تجاوز، از ظرفیت‌های داخلی‌مان نشات می‌گرفت. تجهیزات و تسلیحات ما همگی حاصل ذهن و اندیشه دانشمندان جوان خودمان و همچنین تلاش صنعتگران و فناوران کشورمان بود. این توانمندی‌ها در میدان عمل نیز به اثبات رسید. در نهایت، کسی نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که آمریکایی‌ها و کشور‌های غربی چند دهه است که ما را در عرصه‌های راهبردی تحریم کرده‌اند.

باقری کنی تصریح کرد: امروز تحریم‌های آنها جلوه‌های دیگری پیدا کرده و واقعیت‌های وحشتناک و توحش‌آمیز آنها بیش از پیش برای مردم دنیا روشن شده است. -با این حال، آنها در طول چند دهه گذشته، به‌ویژه در عرصه نظامی، اجازه نمی‌دادند تجهیزات و امکانات پیشرفته در اختیار ما قرار بگیرد. اما پیشرفت‌هایی که در عرصه نظامی به همت جوانان ما در نیرو‌های مسلح حاصل شد، در مرحله عمل توانست کارایی و کارآمدی خود را به اثبات برساند.

معاون امور بین الملل شورای امنیت ملی اظهار کرد: اتکا به توانمندی‌های درونی راهگشاست. از سوی دیگر، برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند با پیوند خوردن به قدرت بزرگی مانند آمریکا می‌توانند خود را از هرگونه تهدیدی مصون کنند؛ اما در عمل دیدند که چنین تصوری با واقعیت منطبق نیست. ازاین‌رو، کشور‌های منطقه به این جمع‌بندی رسیدند که راهی جز اتکا به تعاملات منطقه‌ای و برقراری امنیت بر پایه همکاری و هم‌افزایی میان کشور‌های منطقه وجود ندارد.

باقری افزود: بی‌ثبات سازی رژیم صهیونیستی چهارچوبی مهم برای وفاق کشور‌های منطقه ایجاد کرده است، پس از اتفاقات سال‌های گذشته، رژیم صهیونیستی به زعم خود قدرتش را به رخ دیگر بازیگران کشید، اما در عمل سبوعیت و نداشتن حد و مرز در زیاده‌خواهی را نشان داد.

وی اظهار کرد: بحث اسرائیل بزرگ بسیاری از کشور‌های منطقه را در بر می‌گیرد، و این موضوع که این رژیم عامل بی‌ثباتی در منطقه است، چهارچوبی برای وفاق کشور‌های منطقه در جهت ایجاد امنیت درونی فراهم کرد.

باقری کنی افزود: آنچه امروز در سخنان هر چهار طرف مشهود بود، تأکید بر خوداتکایی و درون‌زایی قدرت بود؛ سیاستی راهبردی و مبنایی برای جمهوری اسلامی ایران که دیگر طرف‌ها نیز به آن اذعان داشتند. به نظر من، این نکته‌ای بسیار مهم و مبنایی اساسی است؛ سنگ‌بنایی که می‌توان بر پایه آن به‌سوی آینده حرکت کرد.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: نکته دوم که در نشست چهارجانبه تهران مشهود بود، این بود که رژیم صهیونیستی منشأ و سرچشمه ناامنی، بی‌ثباتی، بحران و تنش در منطقه است.

وی ادامه داد: باقری: در نشست تهران هر چهار طرف به دنبال ایجاد مسیری برای همکاری بودند. اما چندی قبل، این سه کشور، یعنی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه، نشستی را در پاکستان برگزار کرده بودند. آنها بسیار مایل بودند که ایران نیز در آن نشست شرکت کند، اما شرایط برای حضور طرف ایرانی فراهم نبود.

منبع: مهر