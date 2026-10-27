باشگاه خبرنگاران جوان - رضا ممتحن مدیرکل بیمه سلامت فارس با گرامیداشت هفته ملی بیمه سلامت اظهار کرد: نزدیک به نیمی از جمعیت استان فارس تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و پشتیبانی از نظام درمانی را رسالتی گرانبها برای خود می‌دانیم.

او با اشاره به جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در فارس افزود: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر از جمعیت استان، به همراه تمامی بیماران خاص و صعب‌العلاج، تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مدیرکل بیمه سلامت فارس با بیان اینکه ارائه خدمات حمایتی به مناطق محروم در اولویت این سازمان قرار دارد، گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان تحت پوشش صندوق روستاییان و عشایر بیمه سلامت هستند و ارائه خدمات به این جمعیت در کاهش مهاجرت به شهر‌ها و مهار حاشیه‌نشینی مؤثر بوده است.

ممتحن با اشاره به گسترش چتر بیمه سلامت برای اقشار کم‌برخوردار و بیماران خاص و صعب‌العلاج بیان کرد: بیمه سلامت بیش از ۱۴۰ بیماری خاص و صعب‌العلاج را تحت پوشش دارد که انواع سرطان‌ها،‌ام‌اس، تالاسمی، هموفیلی، دیالیز، پیوند کبد، پیوند استخوان، بیماری پروانه‌ای و موارد دیگر را شامل می‌شود.

او با اشاره به هزینه‌های بالای دارو‌های این بیماران اظهار کرد: دارو‌های بیماران خاص و صعب‌العلاج بسیار گران‌قیمت و کمرشکن است و تأمین هزینه آنها از عهده خانواده‌ها برنمی‌آید. به همین دلیل، سازمان بیمه سلامت طی سال‌های اخیر تصمیم به پوشش دارو‌های بیماران صعب‌العلاج گرفت و امروز چتر حمایتی برای این بیماران گسترده شده است.

مدیرکل بیمه سلامت فارس با ارائه آماری در این زمینه گفت: در سال گذشته بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های بیمه سلامت استان فارس به پوشش دارویی بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص یافت.

ممتحن هزینه ماهانه پوشش دارویی بیمه سلامت استان فارس در سال ۱۴۰۴ را ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان در سال جاری با افزایش دوبرابری به بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل بیمه سلامت فارس، اجرای طرح پزشک خانواده در استان را حامی اقتصاد خانوار دانست و اظهار کرد: براساس آمار، در سال ۱۴۰۴ اعتباری معادل ۵۱۰ میلیارد تومان صرف اجرای طرح پزشک خانواده شده که این موضوع به سود بیمه‌شدگان تمام شده است.

ممتحن مراکز درمانی بخش خصوصی را از بازوان کارآمد نظام سلامت دانست و گفت: راهکار‌های تأمین اعتبار برای تسریع در پرداخت مطالبات مؤسسات درمانی و ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای در دست پیگیری است و گشایش‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده است.

او با تأکید بر رسالت سازمان بیمه سلامت در حمایت از سلامت جامعه تصریح کرد: ارائه خدمات پایدار به بیمه‌شدگان و گسترش شبکه مراکز طرف قرارداد، در راستای جلب رضایتمندی بیمه‌شدگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حفظ انگیزه مؤسسات درمانی و پشتیبانی مالی از آنها بهره می‌گیریم.

مدیرکل بیمه سلامت فارس تحقق این امر را مستلزم اختصاص اعتبارات کشوری دانست و افزود: دولت و مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا بر چالش‌های موجود غلبه کنند و منابع پایداری را برای بیمه سلامت تأمین کنند.

ممتحن از توسعه خدمات بیمه سلامت در فضای مجازی خبر داد و گفت: بیش از چهار سال است که دفترچه‌های کاغذی از دستور کار خارج شده‌اند و بیماران با ارائه کد ملی از گستره خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

او با اشاره به راه‌های ارتباطی بیمه‌شدگان با این سازمان بیان کرد: خانواده بزرگ بیمه سلامت می‌توانند از طریق سامانه ۱۶۶۶، پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را مطرح کنند و درخواست‌های مربوط به رسیدگی به شکایت‌ها را پیگیری کنند. همچنین از طریق کد دستوری ‎*۱۶۶۶#‎ خدمات متنوعی از جمله اطلاع از اعتبار بیمه‌ای، طرح پزشک خانواده، ارائه نسخه، کمک‌های خیریه و سایر موارد در دسترس است.

مدیرکل بیمه سلامت فارس افزود: مرکزیت این سامانه که در سراسر کشور خدمات ارائه می‌کند، در استان فارس واقع شده است و جمعی از نخبگان در قالب یک شرکت دانش‌بنیان، برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور اطلاع‌رسانی به بیمه‌شدگان فعالیت می‌کنند.

منبع: بیمه سلامت فارس