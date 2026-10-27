ایکس‌ری‌های گمرک به محض آماده‌سازی و پایداری در مدار قرار می‌گیرد و بهره‌برداری عملیاتی از ایکس‌ری‌های جدید منوط به افتتاح رسمی و یا حضور مقام مسئول نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک در اطلاعیه‌ای در خصوص چگونگی بهره‌برداری از ایکس‌ری‌های جدید گمرکات اعلام کرد: ایکس‌ری‌های جدید در گمرکات ابتدا به صورت آزمایشی فعال می‌شوند و بدون معطلی پس از طی کردن فرآیند آزمایشی به سرعت در مدار قرار می‌گیرند.

 در این اطلاعیه آمده است: نحوه فعالیت ایکس‌ری‌ها به این شکل است که بعد از نصب و استقرار ابتدا به صورت آزمایشی با هدف سنجش و ثبات پایداری فعال و سپس روند و فعالیت اجرایی و عملیاتی آن آغاز می‌شود.

بر اساس این توضیحات؛ پیش‌تر برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند بهرهبرداری از ایکس‌ری‌های جدید منوط به افتتاح رسمی از سوی رئیس کل گمرک یا وزیر اقتصاد است که ضمن رد این موضوع تأکید می‌شود؛ شروع و آغاز فعالیت ایکس‌ری‌هایی که در گمرکات کشور نصب و مستقر می‌شوند، منوط به حضور مقامات من‌جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران برای افتتاح یا آغاز بهره‌برداری نیست و بعد از نصب و استقرار و گذراندن مرحله آزمایشی، عملیاتی می‌شوند.

منبع: گمرک ایران

برچسب ها: ایکس ری ، گمرک ایران
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