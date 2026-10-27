شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم ایام فاطمیه در هیئت قاسم بن الحسن در مسجد بقیه الله قم شهرک قایم شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه از مهم‌ترین مناسبت‌های سوگواری شیعیان برای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است. این ایام به دلیل اختلاف در روایت‌های مربوط به زمان شهادت ایشان، در دو بازه با عنوان فاطمیه اول و فاطمیه دوم شناخته می‌شود. به همین مناسبت هیئت قاسم بن الحسن در مسجد بقیه الله قم شهرک قایم شهر مقدس قم با برگزاری مراسم سوگواری به این بانوی مکرم اسلام ادای اخترام کردند.

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منبع: اکبر بخشی - قم

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