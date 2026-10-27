مراحل تحویل موقت طرح آبخیزداری سنگ و ملات روستای منند از توابع شهرستان درمیان با موفقیت به اتمام رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - پرویز کدخدا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان درمیان با اعلام این خبر گفت: این طرح با حجم عملیات اجرایی ۷۱۰ مترمکعب اجرایی شده است و با بهره‌مندی ۳ منبع آبی، زمینه استفاده و بهره‌برداری مستقیم ۳۹۰ نفر از ساکنان منطقه را فراهم می‌کند.

وی کنترل اصولی رواناب‌های سطحی، کاهش چشمگیر فرسایش خاک، مهار سیلاب‌های فصلی و در نهایت تقویت منابع آب و خاک منطقه را از مهم‌ترین اهداف و دستاوردهای اجرای این طرح آبخیزداری برشمرد.

آغاز عملیات اجرایی سازه جدید آبخیزداری در بخش گزیک

در ادامه روند توسعه و محرومیت‌زدایی در منطقه، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری با هدف محرومیت‌زدایی، تقویت زیرساخت‌های روستایی و مدیریت بهینه منابع آب، هم‌افزایی و همکاری مشترک میان بسیج سازندگی شهرستان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری وارد فاز اجرایی جدیدی شد.

طی مراسمی، محل اجرای طرح  احیای منابع آبی و کنترل سیلاب (احداث سازه آبخیزداری سنگ و ملات) در بخش گزیک تحویل بسیج سازندگی سپاه شهرستان درمیان گردید و عملیات اجرایی آن با روحیه جهادی و با سرعت آغاز شد.

برچسب ها: منابع طبیعی ، آبخیزداری
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