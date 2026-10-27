یکی از دستورکارهای امروز مجلس سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد و امور دارایی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - یکصدونودوششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان) با ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال آقای مصطفی پوردهقان اردکانی نماینده محترم اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی

انتخاب نمايندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان