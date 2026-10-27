باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، آتش‌بس تابستانی را «اتلاف وقت» خواند و بدون اشاره به بحران تسلیحاتی آمریکا در تجاوز علیه ایران مدعی شد که از ابتدا نیز چندان با این تصمیم موافق نبوده است؛ روایتی که با واقعیت‌های میدانی و فشارهای ناشی از تداوم جنگ بر واشنگتن فاصله دارد.

ترامپ در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت می‌سی‌سی‌پی گفت: «ما یک آتش‌بس کوتاه برقرار کردیم که من هرگز چندان از آن خوشم نمی‌آمد. به نظرم این کار تا حدی اتلاف وقت بود.»

وی با اشاره به اجازه عبور برخی کشتی‌ها ادعا کرد: «ما می‌خواهیم رفتار دوستانه‌ای داشته باشیم، اما از نظر من، این کار صرفاً اتلاف وقت بود.» رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد واشنگتن برای آغاز جنگ چاره دیگری نداشته و این وضعیت به‌زودی پایان خواهد یافت.

با این حال، آتش‌بس تابستانی را نمی‌توان صرفاً تصمیمی یک‌جانبه یا نشانه‌ای از تمایل واشنگتن به مدارا دانست. تداوم مقاومت ایران، توان پاسخ‌گویی نظامی و تحمیل هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بر طرف مقابل، از عواملی بود که محاسبات آمریکا برای ادامه جنگ را با محدودیت مواجه کرد. در چنین شرایطی، توقف درگیری‌ها را می‌توان نشانه‌ای از دشواری واشنگتن در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی ارزیابی کرد.

برتری تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به‌تنهایی نتوانست تضمینی برای تحمیل نتیجه سیاسی دلخواه آنان فراهم کند؛ چراکه توان ایران برای حفظ ظرفیت‌های دفاعی و اثرگذاری بر امنیت منطقه و کشتیرانی، معادلات جنگ را پیچیده‌تر کرد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه حملات علیه ایران را آغاز کردند. در ژوئن، تفاهم‌نامه آتش‌بس میان تهران و واشنگتن با هدف توقف فوری درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف، از جمله لبنان، امضا شد؛ اما آمریکا بامداد هشتم ژوئیه حملات خود را از سر گرفت و ایران را به نقض توافق‌ها درباره تنگه هرمز متهم کرد.

منبع: خبرگزاری تاس