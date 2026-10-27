مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس از اجرای ۶۰ برنامه فرهنگی، هنری، ادبی و علمی برای اعضای ۴ تا ۱۷ سال خبر داد و گفت: احداث مرکز جدید کانون در دست پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - سعیده حلاج‌زاده مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس در تشریح فعالیت‌ها، دستاوردها و چالش‌های این مرکز فرهنگی، ابعاد تازه‌ای از خدمات‌رسانی به کودکان و نوجوانان (۴ تا ۱۷ سال) را در این شهرستان روایت کرد.

حلاج‌زاده گفت: کانون پرورش فکری سلماس با قدمتی ۵۰ ساله، همه‌روزه در دو شیفت صبح و عصر از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر میزبان کودکان و نوجوانان است تا در کنار عضویت و امانت کتاب، از حضور هفتگی در فضایی فرهنگی بهره‌مند شوند.

سعیده حلاج زاد افزود: یکی از طرح‌های ریشه‌دار این مرکز، «طرح کانون مدرسه» است که طی سال تحصیلی با اجرای برنامه‌هایی چون نوخوان‌ها، بازدیدها، کارگاه‌های هنری، آموزشی گروهی و سینما کانون اجرا می‌شود. در این طرح، مربیان با بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و نوین، مفاهیم درسی را در قالب فعالیت‌های هنری و سینمایی به دانش‌آموزان منتقل می‌کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس با اشاره به اهمیت کمیته کودک و نوجوان در مناسبت‌های ملی و مذهبی (هفته ملی کودک، هفته کتاب، دهه فجر و…) گفت: کانون تعامل سازنده‌ای با ادارات مختلف دارد. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به برنامه‌های مشترک با حوزه علمیه خواهران (آموزش قرآن)، بهزیستی (کارگاه‌های خودمراقبتی)، دانشگاه فرهنگیان (هوش مصنوعی)، محیط زیست و منابع طبیعی (مراقبت از زمین)، آب و فاضلاب (جشن آب و پویش ۲۵ درجه همدلی)، مرکز سراج (سلامت روان نوجوانان)، کمیته امداد (کارگاه هنری برای مددجویان)، بسیج (برنامه‌های محله‌محور مساجد)، ورزش و جوانان (بازی‌های بومی و جشن بادبادک‌ها) و هلال احمر (کارگاه‌های مشترک در تجمعات شبانه) اشاره کرد.

به گفته حلاج‌زاده، با مشارکت اعضای پژوهش‌سرا و جذب نوجوانان مستعد، کانون در مسیر پژوهش و مسابقات علمی گام برداشته است. «کانون علم و فناوری» (کافنا) که طی دو سال گذشته تأسیس شده، به صورت کشوری با تربیت مربیان علمی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی به ارائه خدمات می‌پردازد.

حلاج‌زاده تعامل کانون با آموزش و پرورش را «بسیار عالی» توصیف کرد و افزود: اگرچه در سطح کشور اجرای برخی برنامه‌ها ممکن است به دلیل کمبود مربی تخصصی متوقف شود، اما کانون پرورش فکری سلماس از نظر تأمین نیروی انسانی فرهنگی و هنری متخصص هیچ‌گونه کمبودی ندارد.

حلاج‌زاده در ادامه گفت: این مجموعه از سال ۹۸ و در دوران کرونا، تعطیلی مدارس و شرایط خاص، با تولید صدها محتوای فرهنگی و هنری، استمرار ارتباط با کودکان و نوجوانان را حفظ کرده است.

مسئول کانون سلماس با تأکید بر اینکه هدف کانون آموزش مستقیم نیست، تصریح کرد: شعار ما «خانه ام کانون» است و تلاش می‌کنیم در قالب ۶۰ برنامه متنوع از جمله طراحی، سفالگری، عروسک‌سازی، خوب‌نویسی، رباتیک و… به پرورش کودکان در ابعاد گوناگون بپردازیم و به آن‌ها مهارت زندگی بیاموزیم.

وی بزرگترین چالش پیش روی این مرکز را فرسودگی و مشکلات ساختمان فعلی دانست، اما ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های صورت‌گرفته، پروژه احداث مرکز جدید کانون در روند اجرایی قرار گرفته است.

حلاج‌زاده در پایان با یادآوری یک دغدغه‌ مهم هشدار داد: فرصت کتاب‌خواندن و حضور در مکان‌های فرهنگی را از کودکان و نوجوانان دریغ نکنید.

شایان ذکر است؛ مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی طی آخرین توضیحات ارائه شده از پروژه احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس اظهار کرد: با معرفی پروژه احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس به‌عنوان طرح‌ نشان‌دار مالیاتی در سال ۱۴۰۵، زمینه تکمیل این طرح نیمه تمام با مالیات های نشان دار مردم فراهم شد.پروژه احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سلماس که در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع در دست احداث است در فهرست طرح های نشان دار مالیاتی استان در سال ۱۴۰۵ قرار گرفت.

وی افزود: برای تکمیل این پروژه نیمه تمام، ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار در نظر گرفته شده است که مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب این طرح و اختصاص مالیات خود به آن، در تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان مشارکت کنند.

این مقام مسئول ادامه گفت: کد پروژه برای انتخاب توسط مودیان مالیاتی در چهارچوب فرم های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم که موعد آن پایان آبان ماه ۱۴۰۵ است، ۴۰۳۰۸۴۳ است.