باشگاه خبر نگاران جوان - مجید زارع‌زاده ،در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به شعار سازمان جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» اظهار کرد: در شرایط کنونی قیمت تمام‌شده کالاها به هزینه‌های سربار و مصرف انرژی وابسته است و ظرفیت‌های صنعتی و ساحلی استان، بستری مناسب برای حرکت به سمت تولید کم‌هزینه‌تر و بهره‌ورتر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به انجام ۹۰ تا ۹۵ درصد آزمون کالاها در آزمایشگاه‌های همکار داخل استان، خواستار حمایت مدیریت ارشد هرمزگان در حوزه‌های تسهیلات، مالیات و بیمه برای جلوگیری از تضعیف یا تعطیلی این مجموعه‌ها شد.

در این مراسم همچنین خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار به مدیران استانی برای حل سریع‌تر مشکلات اقتصادی و تجاری تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و حفظ آرامش بازار داشته است و استانداردسازی محصولات بومی استان نظیر «مهیاوه» و «سوراغ» نیز باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.

در پایان این آیین از واحدهای تولیدی نمونه استانی، آزمایشگاه‌های همکار و فعالان برگزیده حوزه استاندارد در هرمزگان تجلیل شد.