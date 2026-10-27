فرماندار چالوس در خصوص بهره برداری از قطعه سوم آزاد راه تهران - شمال توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی این طرح ملی از تیرماه سال ۱۴۰۲ به طول حدود ۵۰ کیلومتر از منطقه پل زنگوله تا مرزن آباد چالوس آغاز شد منتهی به دلیل محدودیت های زیست محیطی و مسائل مالی روند اجرای آن متوقف شد.

معاون اول رئیس جمهور در ۱۰ خرداد ماه امسال در نشستی با موضوع رفع موانع و مشکلات فراروی روند اجرای این طرح که با حضور «حسین دهقان» رئیس بنیاد مستضعفان، «شینا انصاری» رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، «سید حمید پورمحمدی» رئیس سازمان برنامه بودجه، مدیران وزارت راه و شهرسازی و سایر کارشناسان و مدیران مربوطه برگزار شد ؛ دستور داد هرچه زودتر عملیات اجرایی طرح با توجه به اهمیت موضوع باید آغاز شود.

فرماندار چالوس گفت : در بازدیدی که امروز از روند اجرای این طرح که حدود ۶ ماه پیش پس از رفع مشکلات زیست محیطی و اعتباری آغاز شده و خوشبخانه مراحل عملیات آن با بکارگیری سه پیمانکار به طول ۱۶ کیلومتر از طول مسیر از منطقه پل زنگوله تا آشکده ولی آباد به نحو مطلوب پیش می رود.

یحیی یوسف پور افزود: این قطعه بخش قابل توجهی از مسیر رفت‌وبرگشت آن از تونل عبور می‌کند؛ موضوعی که پیچیدگی‌های فنی و مهندسی این طرح را نشان می‌دهد.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی برای تکمیل این طرح ملی گفت: تاکنون عملیات اجرایی طرح با قوت پیش رفته است و امیدواریم اعتبارات مورد نیاز نیز به‌موقع تخصیص یابد تا پروژه در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده یعنی مدت پنج سال آینده به بهره‌برداری برسد.

فرماندار چالوس درباره میزان پیشرفت فیزیکی قطعه سوم آزادراه تهران ـ شمال نیز اظهار کرد: در حال حاضر برای اعلام درصد دقیق پیشرفت فیزیکی باید اطلاعات کارشناسی بیشتری بررسی شود و امیدواریم در روزهای آینده آمار دقیق‌تری در این زمینه اعلام شود.

وی با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی و کسبه حاشیه جاده کندوان درباره تأثیر بهره‌برداری از آزادراه بر فعالیت‌های اقتصادی آنان افزود: در جریان این بازدید، موضوع حفظ دسترسی این افراد به مسیرهای ارتباطی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد راه‌های دسترسی مورد نیاز با بررسی کارشناسی مشخص شود.

فرماندار چالوس ادامه داد: همچنین تأکید شد در صورت ایجاد محدودیت برای دسترسی فعالان اقتصادی و افرادی که در محدوده اجرای طرح فعالیت دارند، راهکارهای لازم برای کاهش خسارت‌های احتمالی و حفظ امکان تردد آنان بررسی شود.