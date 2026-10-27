وزارت خارجه روسیه با انتقاد از افزایش رزمایش‌های ناتو در منطقه بالتیک، اعلام کرد که تشدید فعالیت‌های نظامی این ائتلاف، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره همکاری اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، امروز سه‌شنبه اظهار داشت که ناتو روز به روز از طریق یک سری رزمایش‌ها، فعالیت‌های نظامی خود را در منطقه بالتیک تشدید می‌کند.

این دیپلمات یادآوری کرد که «ناتو مدت‌هاست که از تمایل خود برای تبدیل دریای بالتیک به دریای داخلی این ائتلاف سخن گفته است.»

ماسلنیکوف به اسپوتنیک گفت: «ناتو روز به روز فعالیت‌های نظامی خود را تشدید می‌کند، از جمله از طریق عملیات نگهبان بالتیک و مجموعه‌ای مداوم از رزمایش‌ها که توسط این اتحاد و کشورهای عضو آن در منطقه انجام می‌شود.»

ماسلنیکوف توضیح داد که اتحادیه اروپا، از تلاش‌های ناتو برای نظامی‌سازی دریای بالتیک عقب نمانده است، اما این اقدامات اوضاع منطقه را پیچیده‌تر می‌کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و ناتو ، دریای بالتیک
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