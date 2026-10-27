یگان حفاظت سیار پارک ملی دریاچه ارومیه، یک کوخه غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان شکاری را در سواحل شرقی این پارک شناسایی و تخریب کردو پرندگان مشاهده‌شده در محل  پس از بررسی و اطمینان از قابلیت رهاسازی، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان -بهزاد شیرپنجه، رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه، گفت: این کوخه در جریان گشت‌وکنترل و پایش مناطق شرقی سواحل پارک ملی، در محدوده مشرف به روستای خورخور و مصب رودخانه آجی‌چای در استان آذربایجان شرقی شناسایی شد.

وی افزود: در بررسی محل، یک قطعه یاکریم و دو قطعه پرنده با عنوان محلی «لیل» مشاهده و ضبط شدند که پس از بررسی وضعیت و اطمینان از قابلیت رهاسازی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند. همچنین، کوخه غیرمجاز برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی زنده‌گیری پرندگان تخریب شد.

شیرپنجه با تأکید بر تداوم گشت‌وکنترل‌های میدانی گفت: حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، به‌ویژه زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان، از اولویت‌های این اداره است و گشت‌های حفاظتی با هدف صیانت از تنوع زیستی و حفظ امنیت زیستگاه‌های طبیعی منطقه ادامه خواهد داشت.

اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از شهروندان و دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: شکار پرندگان شکاری ، محیط زیست
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شناسایی و تخریب یک کوخه غیرمجاز زنده‌گیری پرندگان شکاری در سواحل شرقی پارک ملی دریاچه ارومیه
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