بر اساس داده‌های مؤسسه نیروی دریایی آمریکا، شمار ناوهای جنگی این کشور مستقر در نزدیکی ایران طی یک هفته گذشته از ۱۷ به ۲۱ فروند افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شمار ناوهای جنگی آمریکا که در نزدیکی ایران مستقر شده‌اند، طی هفته گذشته از ۱۷ به ۲۱ فروند رسیده است.

بر اساس داده‌های مؤسسه نیروی دریایی آمریکا، یک گروه رزمی دریایی به رهبری ناوهای هواپیمابر «یواس‌اس جورج واشنگتن» و «یواس‌اس جورج بوش» در منطقه فعالیت می‌کند.

این گروه همچنین شامل یک رزم‌ناو، ۱۱ ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده و سه ناو بزرگ تهاجمی آبی‌ـ‌خاکی است.

علاوه بر این، دو ناوشکن نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ فعالیت می‌کنند و دو ناوشکن دیگر نیز در شمال‌غرب اقیانوس هند مستقر هستند.

گفتنی است در جریان عملیات نظامی آمریکا علیه ایران نیز بیش از ۲۰ فروند ناو جنگی این کشور در منطقه مستقر شده بودند.

منبع: ترند

برچسب ها: ناو آمریکایی ، خلیج فارس ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
اولیانوف: نشست تهران نشان‌دهنده عزم کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود است
اوشاکوف: پوتین با پزشکیان و امیر قطر در مسکو دیدار می‌کند
ترامپ برای آتش بس تابستانی با ایران بهانه آورد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اسرائیل مدعی ترور ۴ عضو حماس شد
انصارالله: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۱۹ حمله به یمن انجام داده است
جنجال بر سر پیشنهاد استقرار ارتش آلمان در اعتراضات دانش‌آموزی
ادعای رسانه اسرائیلی درباره پیشنهاد یک میلیارد دلاری عربستان به انصارالله برای توقف حملات
اولیانوف: نشست تهران نشان‌دهنده عزم کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود است
آتش‌سوزی یک کشتی در سواحل عراق
هشدار کالاس درباره تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران
آخرین اخبار
هشدار کالاس درباره تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران
اسرائیل مدعی ترور ۴ عضو حماس شد
انصارالله: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۱۹ حمله به یمن انجام داده است
آتش‌سوزی یک کشتی در سواحل عراق
اولیانوف: نشست تهران نشان‌دهنده عزم کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود است
ادعای رسانه اسرائیلی درباره پیشنهاد یک میلیارد دلاری عربستان به انصارالله برای توقف حملات
جنجال بر سر پیشنهاد استقرار ارتش آلمان در اعتراضات دانش‌آموزی
اوشاکوف: پوتین با پزشکیان و امیر قطر در مسکو دیدار می‌کند
چرا حمله دوباره به ایران نمی‌تواند پیروزی سیاسی آمریکا و اسرائیل را تضمین کند؟
ازسرگیری مذاکرات غیرعلنی پارلمان مصر درباره حمایت نظامی از عربستان
آماده‌باش ۲۲ هزار نیروی امنیتی اسرائیل در آستانه انتخابات
رایزنی السیسی و گوترش درباره غزه، برنامه هسته‌ای ایران وامنیت تنگه هرمز
مکرون: شنبه آینده روزی «پرخطر» خواهد بود
دیمیتریف: اروپا برای بقا به گاز روسیه نیاز دارد
اعتراف جنبلاط: باید مسیر اسلام‌آباد را انتخاب می‌کردیم، مسیر روبیو بیراهه بود
اوکراین حکومت نظامی را تا ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد
قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید
شرکت هواپیمایی اسپانیا به‌ دلیل هزینه سوخت پروازهای زمستانی خود را محدود کرد
لاپید: نوبت شکست نتانیاهو رسیده است
کرملین: از سرگیری مذاکرات به معنای محدود شدن عملیات نظامی نیست
کاهش بیش از ۲ درصدی قیمت نفت؛ برنت به ۱۱۴ دلار رسید
ذخیره‌سازی نفت عربستان در مخازن زیرزمینی سنگاپور
شهادت سه فلسطینی از جمله یک کودک در حملات اسرائیل به غزه
فرانسه در پی ادامه اعتراضات مقررات منع آمدوشد را حفظ می‌کند
سفر رسمی نخست وزیر عراق به اردن
ترامپ پس از توهین به لیبی: مردم لیبی مردمی مقاوم هستند
لیبرمن خواستار تحقیق کیفری درباره نتانیاهو شد
کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک هوایی برگزار کردند
شهردار الخلیل: بیش از ۳ هزار فلسطینی از خانه‌های خود آواره شده‌اند
وزیر جنگ رژیم اسرائیل اختلاف نتانیاهو با زمیر را رد کرد