باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شمار ناوهای جنگی آمریکا که در نزدیکی ایران مستقر شده‌اند، طی هفته گذشته از ۱۷ به ۲۱ فروند رسیده است.

بر اساس داده‌های مؤسسه نیروی دریایی آمریکا، یک گروه رزمی دریایی به رهبری ناوهای هواپیمابر «یواس‌اس جورج واشنگتن» و «یواس‌اس جورج بوش» در منطقه فعالیت می‌کند.

این گروه همچنین شامل یک رزم‌ناو، ۱۱ ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده و سه ناو بزرگ تهاجمی آبی‌ـ‌خاکی است.

علاوه بر این، دو ناوشکن نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ فعالیت می‌کنند و دو ناوشکن دیگر نیز در شمال‌غرب اقیانوس هند مستقر هستند.

گفتنی است در جریان عملیات نظامی آمریکا علیه ایران نیز بیش از ۲۰ فروند ناو جنگی این کشور در منطقه مستقر شده بودند.

منبع: ترند