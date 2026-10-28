باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس هشدار سطح نارنجی از ظهر تا شب در ارتفاعات و برخی نقاط شهرستان‌های بشاگرد، حاجی‌آباد، رودان، بندرعباس، میناب، بستک، خمیر، لنگه و قشم، همچنین شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید می‌تواند موجب جاری‌شدن سیلاب در مسیل‌ها شود. همچنین احتمال گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا وجود دارد. از شهروندان خواسته شده است از صعود به ارتفاعات و قرارگرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و در ترددهای عصرگاهی احتیاط داشته باشند.

در طول روز وزش بادهای جنوب‌شرقی بر روی دریا و بعدازظهر و شب، به‌ویژه در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان، احتمال تندباد لحظه‌ای، گردوخاک و مواج‌شدن موقت دریا را به همراه دارد. قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه، کیش و سیریک از مناطق تحت تأثیر این شرایط هستند.

تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادر مرکزی توصیه شده و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد دریایی در ساعات ناپایداری خودداری کنند. نوسان دمایی یک تا دو درجه‌ای نیز برای استان پیش‌بینی شده است.

منبع :هواشناسی هرمزگان