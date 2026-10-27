سخنگوی وزارت صمت گفت: لغو مصوبه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در راستای کاهش التهاب بازار خودرو

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از لغو تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی خبر داد و گفت: این تصمیم در پی التهابات روزهای اخیر بازار خودرو و با هدف کمک به کاهش این التهابات اتخاذ شده است.

 زارعی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص نوسانات اخیر بازار خودرو اظهار کرد: با توجه به التهابات روزهای اخیر در بازار خودرو و در پی پیگیری‌های صورت‌گرفته، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی لغو شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه پیشین، نرخ روز ارز اعلامی بانک مرکزی به‌عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی تعیین شده بود که لغو این مصوبه می‌تواند به کاهش التهابات بازار خودرو کمک کند.

سخنگوی وزارت صمت همچنین با اشاره به پیگیری سایر عوامل مؤثر بر نوسانات بازار خودرو تصریح کرد: در خصوص سایر موضوعاتی که به بروز این التهابات منجر شده‌اند نیز پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: خودرو ، واردات خودرو
خبرهای مرتبط
ایجاد کارگروه مشترک برای توسعه همکاری در صنعت خودرو/حرکت به سمت موتورهای کم‌مصرف کلید خورد
تمدید سه ماهه مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای برخی صادرکنندگان
جزئیات قرارداد و تعهدات مشتریان خودروهای وارداتی اعلام شد
آغاز طرح توزیع لاستیک و روغن موتور به نرخ مصوب
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۴ آبان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رگبار رعدوبرق و باران در شهر‌های شمالی / بارش برف در ارتفاعات برخی استان‌ها
خط‌مشی جدید پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ابلاغ شد
راز موفقیت صنعت انرژی ایران، باور به توان داخلی است
توسعه حمل بار در اولویت راه‌آهن/ از بهره‌وری ناوگان تا تقویت مبادلات ریلی منطقه‌ای
ایران آماده ایفای نقش هاب منطقه‌ای کشاورزی تاب‌آور است
ایجاد کارگروه مشترک برای توسعه همکاری در صنعت خودرو/حرکت به سمت موتورهای کم‌مصرف کلید خورد
سرپرست وزارت نفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا نگران هزینه سوخت مردمش باشد
صنعتگران طلا ۹۲ کیلو شمش در حراج مرکز مبادله ایران خریداری کردند
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و تهران ـ قم
اختصاص ۶.۵ همت به زیرساخت‌های آموزشی از سوی مؤدیان مالیاتی
آخرین اخبار
خط‌مشی جدید پدافند غیرعامل شرکت فرودگاه‌ها ابلاغ شد
توسعه حمل بار در اولویت راه‌آهن/ از بهره‌وری ناوگان تا تقویت مبادلات ریلی منطقه‌ای
راز موفقیت صنعت انرژی ایران، باور به توان داخلی است
رگبار رعدوبرق و باران در شهر‌های شمالی / بارش برف در ارتفاعات برخی استان‌ها
ایران آماده ایفای نقش هاب منطقه‌ای کشاورزی تاب‌آور است
صنعتگران طلا ۹۲ کیلو شمش در حراج مرکز مبادله ایران خریداری کردند
سرپرست وزارت نفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا نگران هزینه سوخت مردمش باشد
ایجاد کارگروه مشترک برای توسعه همکاری در صنعت خودرو/حرکت به سمت موتورهای کم‌مصرف کلید خورد
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و تهران ـ قم
اختصاص ۶.۵ همت به زیرساخت‌های آموزشی از سوی مؤدیان مالیاتی
افت ۱۴۲ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات امروز/ خروج بیش از ۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام
وزیر نیرو: توسعه صنعت برق ایران در مسیر درست قرار دارد
مذاکرات ایران و قطر برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی
سند ساماندهی تهران و البرز به‌دنبال ممنوعیت ساخت‌وساز نیست/ توسعه بی‌ضابطه متوقف شود
پرداخت بیمه خسارت مشترکان برق با رفع محدودیت سیستمی آغاز می‌شود
نرخ حواله پنج ارز در مرکز مبادله ایران اعلام شد
افزایش ۲۷ درصدی تولید گندم در کشور
آئین‌نامه قانون جوانی جمعیت اصلاح می‌شود / ۱۸۰ هزار واحد زمین در مرحله آماده‌سازی برای واگذاری
توسعه ابزارهای تأمین مالی خرد در بازار سرمایه
تمدید سه ماهه مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای برخی صادرکنندگان
نظام تامین مالی تولید نیازمند تحول اساسی است
قیمت بنزین سوپر ماهانه تغییر می‌کند/ قیمت هر لیتر ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان
سامانه جامع صورت‌های مالی به‌تدریج مبنای حسابرسی شرکت‌ها و بررسی مالیاتی می‌شود
اوراق سپرده کالا راهکار رفع گلوگاه نقدینگی تولید
صادرات مرغ به ۲ هزار و ۲۰۰ تن رسید
پرداخت مطالبات گندمکاران به کجا رسید؟
جزئیات پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن محرومان اعلام شد +فیلم
تأکید بر سوخت‌رسانی به مسافران در طرح حذف کارت اضطراری بنزین
فایل صوتی منتسب به بانک مرکزی درباره وضعیت بانک‌های خصوصی جعلی است
قیمت جدید انواع نان صنعتی و فانتزی اعلام شد