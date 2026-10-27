سخنگوی وزارت صمت گفت: لغو مصوبه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در راستای کاهش التهاب بازار خودرو

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از لغو تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی خبر داد و گفت: این تصمیم در پی التهابات روزهای اخیر بازار خودرو و با هدف کمک به کاهش این التهابات اتخاذ شده است.

زارعی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص نوسانات اخیر بازار خودرو اظهار کرد: با توجه به التهابات روزهای اخیر در بازار خودرو و در پی پیگیری‌های صورت‌گرفته، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی لغو شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه پیشین، نرخ روز ارز اعلامی بانک مرکزی به‌عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی تعیین شده بود که لغو این مصوبه می‌تواند به کاهش التهابات بازار خودرو کمک کند.

سخنگوی وزارت صمت همچنین با اشاره به پیگیری سایر عوامل مؤثر بر نوسانات بازار خودرو تصریح کرد: در خصوص سایر موضوعاتی که به بروز این التهابات منجر شده‌اند نیز پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم در حال انجام است و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.