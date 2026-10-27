باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی حمزه‌نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: براساس هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶، در مناطقی از بشاگرد، حاجی‌آباد، رودان، بندرعباس، میناب، بستک، بندرخمیر، بندرلنگه، قشم، شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان، رشد ابرهای همرفتی و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به احتمال وقوع تگرگ، وزش تندبادهای لحظه‌ای و بروز گردوخاک گفت: شدت بارش‌ها در برخی نقاط می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها شود و کیفیت هوا نیز به‌طور موقت کاهش یابد.

حمزه‌نژاد از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و توقف در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و هنگام تردد در ساعات عصرگاهی، به‌ویژه در مناطق مستعد بارش، احتیاط لازم را داشته باشند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان همچنین از مواج شدن موقت دریا در پی وزش باد و فعالیت ناپایداری‌های جوی خبر داد و گفت: در ساعات بعدازظهر و شب، محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان، به‌ویژه اطراف قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، بندرخمیر، بندرلنگه، کیش و سیریک، با احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، گردوخاک و تلاطم دریا روبه‌رو خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی دریایی افزود: لازم است تمهیدات مورد نیاز برای تردد ایمن شناورها در بنادر مرکزی استان در نظر گرفته شود و شناورهای سبک، صیادی و تفریحی تا پایان فعالیت این شرایط جوی از رفتن به دریا خودداری کنند.