بر اساس اعلام هواشناسی، پدیده ال نینو مستقیم وارد ایران نمی شود و تنها در شدت بارش ها موثر است.

باشگاه خبرنگاران جوان،با نزدیک شدن به نیمه آبان، احتمال ورود سامانه بارشی قابل‌توجه به هرمزگان و افزایش اثرات پدیده ال‌نینو در استان مطرح شده است؛ شرایطی که ضرورت آمادگی برای بارش‌های شدید، سیلاب و آب‌گرفتگی معابر را افزایش می‌دهد.

مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفته است بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، احتمال تأثیرگذاری بیشتر این پدیده از حدود دهم آبان وجود دارد و سامانه بارشی احتمالی از غرب استان وارد خواهد شد و جزایر و دیگر مناطق هرمزگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مهرداد حسن‌زاده با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید در بازه‌های زمانی کوتاه، تأکید کرده است که شدت و پراکندگی بارش‌ها در مناطق مختلف به شرایط جوی و تحلیل‌های تخصصی هواشناسی بستگی دارد.

کدام مناطق بیشتر در معرض بارش قرار دارند؟

بر اساس پیش‌بینی اعلام‌شده از سوی مدیریت بحران استان، غرب هرمزگان می‌تواند از نخستین مناطق تحت تأثیر سامانه احتمالی باشد و پس از آن جزایر و دیگر مناطق استان نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. همچنین، ورود روان‌آب از مناطق هم‌جوار، به‌ویژه جنوب کرمان و استان فارس، می‌تواند خطر سیلاب را در برخی شهرستان‌های مرزی و مناطق پایین‌دست افزایش دهد.

با این حال، هنوز رقم قطعی و قابل استنادی برای میزان بارش احتمالی به تفکیک شهرستان‌ها اعلام نشده است و تعیین کانون‌های اصلی بارندگی به پیش‌بینی‌های به‌روز اداره کل هواشناسی استان نیاز دارد.

آمادگی برای بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت

مدیریت بحران استانداری هرمزگان از برگزاری جلسات هماهنگی، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، بررسی تجهیزات امدادی و اجرای مانورهای مقابله با سیل خبر داده است.

با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، وقوع صاعقه و تگرگ، از شهروندان خواسته شده است هشدارهای رسمی هواشناسی را دنبال کنند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند.

ال‌نینو به‌تنهایی به معنای بارش بیشتر در همه مناطق نیست و میزان اثرگذاری آن بر بارندگی هرمزگان باید در کنار سایر شرایط جوی و پیش‌بینی‌های تخصصی بررسی شود.

گاه ممکن است شدت بارش ها در زمان کوتاه به بیش از 200 میلیمتر برسد و این خطر سیلاب را افزایش دهد.

بارش های با 30 میلیمتر در هرمزگان موجب سیلاب می شود.