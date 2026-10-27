دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به رعایت هنجار‌ها و موازین شرعی در مسابقات فوتبال بانوان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش‌های ارسالی از برگزاری لیگ برتر بانوان و انتشار تصاویر حضور تماشاگران خانم بدون حجاب اسلامی و عدم رعایت هنجار‌ها و موازین شرعی و خلاف عفت عمومی و حضور آقایان در جمع تماشاگران مسابقات بانوان، دادستان تهران با ارسال نامه‌هایی جداگانه به وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به تصویب و اجرای مصوبه‌ای برای ممانعت و ممنوعیت حضور آقایان به عنوان تماشاگر و حتی عوامل اجرایی، انتظامی و عوامل رسانه‌ای (عکاس و خبرنگار) در برگزاری مسابقات بانوان تذکر و هشدار داد.

همچنین دادستان تهران در این نامه نسبت به رعایت موارد ذکر شده و عدم حضور آقایان در مسابقه شهرآورد تیم‌های بانوان پرسپولیس و استقلال و سایر مسابقات رسمی فوتبال بانوان تذکر داد و اعلام کرد در صورت عدم رعایت نکات تاکید شده، دادستانی بنابر تکالیف قانونی به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد لازم و قانونی را انجام خواهد داد.

برچسب ها: فوتبال بانوان ، دادستانی
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