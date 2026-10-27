با آغاز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو در برابر رقبای انتخاباتی و هم‌زمان با ادامه چالش‌های حقوقی او در کانون توجه قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حوزه‌های رأی‌گیری در سرزمین‌های اشغالی برای برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی گشوده شد؛ انتخاباتی که علاوه بر تعیین ترکیب کنست، سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو و احتمال ادامه نخست‌وزیری او را مشخص خواهد کرد.

رأی‌گیری در نخستین انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی از نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شده است.

این انتخابات همچنین نخستین انتخابات پارلمانی از زمان حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس و جنگ‌های متعاقب آن در غزه و ایران به شمار می‌رود.

نتیجه انتخابات، ترکیب کنست، پارلمان ۱۲۰ کرسی رژیم صهیونیستی، را مشخص خواهد کرد و نشان می‌دهد که آیا بنیامین نتانیاهو می‌تواند برای دوره‌ای دیگر در سمت نخست‌وزیری باقی بماند یا خیر.

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، و نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین این رژیم، از مهم‌ترین رقبای نتانیاهو در این انتخابات هستند.

نتانیاهو همچنین با محاکمه‌ای در جریان درباره اتهام‌های رشوه‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی مواجه است؛ اتهام‌هایی که او رد کرده است. افزون بر این، حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی نیز همچنان از دیگر چالش‌های حقوقی او به شمار می‌رود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انتخابات اسرائیل ، کنست اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
نتانیاهو هم مثل اریل شارون به تاریخ ننگین میپیونده
او تنها کاری که کرد بر هم ریختن جهان بود
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