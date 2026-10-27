توسعه زیرساخت‌های صنعتی، یکی از الزامات اساسی تحقق رشد تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در کشور است. در همین راستا، فهرست مصوبات ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در سال ۱۴۰۵، تا آبان‌ماه سالجاری، شامل ۲۱ مصوبه است که ایجاد محدوده‌های صنعتی جدید و توسعه ظرفیت‌های موجود را در نقاط مختلف کشور در بر می‌گیرد.

بر اساس این فهرست، از مجموع ۲۱ مصوبه ثبت‌شده، ۱۵ مورد به ایجاد و ۶ مورد به توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص دارد. این مصوبات، علاوه بر محدوده‌های صنعتی عمومی و تخصصی، موضوعاتی همچون توسعه فعالیت‌های صنفی و تولیدی، صنایع پیشرفته و زیرساخت‌های فناوری را نیز شامل می‌شود.

این مجموعه تصمیمات را می‌توان در چارچوب تلاش برای گسترش بسترهای استقرار فعالیت‌های تولیدی و فراهم‌کردن زمینه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری صنعتی در مناطق مختلف کشور ارزیابی کرد.

توسعه صنعتی؛ فراتر از ایجاد زمین و محدوده جدید

شهرک‌ها و نواحی صنعتی صرفاً مجموعه‌ای از زمین‌های قابل واگذاری نیستند؛ بلکه بستری برای استقرار نظام‌مند فعالیت‌های تولیدی، تجمیع زیرساخت‌ها، سامان‌دهی فعالیت‌های صنعتی و صنفی و تسهیل ارائه خدمات موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌روند.

تأمین زیرساخت‌های مناسب، دسترسی به شبکه‌های حمل‌ونقل و خدمات عمومی و فراهم‌کردن شرایط استقرار واحدهای تولیدی می‌تواند بخشی از موانع پیش روی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.

از این منظر، تصمیم‌گیری درباره ایجاد محدوده‌های جدید و توسعه محدوده‌های موجود، زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که بر شناخت ظرفیت‌های منطقه‌ای، نیاز واقعی متقاضیان، امکان تأمین زیرساخت‌ها و ارزیابی اقتصادی طرح‌ها استوار باشد.

از شهرک فناوری شیمیایی قم تا شهرک صنایع پیشرفته هرمزگان

نگاهی به مصوبات سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های صنعتی تنها به فعالیت‌های متعارف تولیدی محدود نیست و مجموعه‌هایی با رویکرد تخصصی و فناوری‌محور نیز در میان مصوبات قرار دارند.

ایجاد شهرک فناوری قم با مساحت مصوب ۲۱٫۵ هکتار، شهرک صنعتی صنایع پیشرفته هرمزگان با مساحت ۱۶۷ هکتار و مجتمع فناوری اطلاعات، صنایع خلاق و خدماتی دزفول با مساحت درج‌شده ۰٫۱ هکتار، از جمله موارد ثبت‌شده در این فهرست هستند.

اهمیت این رویکرد در آن است که توسعه صنعتی می‌تواند متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق، از فعالیت‌های تولیدی متعارف تا حوزه‌های تخصصی و فناوری‌محور را در بر گیرد.

البته بهره‌برداری مؤثر از چنین مجموعه‌هایی مستلزم تعریف روشن فعالیت‌های هدف، شناسایی متقاضیان، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز و طراحی سازوکار مناسب برای استقرار و فعالیت بنگاه‌هاست.

در کنار ایجاد محدوده‌های جدید، بخشی از مصوبات سال جاری به توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود اختصاص یافته است.

توسعه محدوده‌های موجود می‌تواند فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیرساختی شکل‌گرفته و پاسخ‌گویی به تقاضای جدید سرمایه‌گذاری باشد؛ مشروط بر آنکه میزان استفاده از ظرفیت فعلی، تقاضای واقعی برای اراضی جدید و هزینه‌های تأمین زیرساخت به‌دقت بررسی شود.

این موضوع از منظر مدیریت منابع نیز اهمیت دارد؛ زیرا تخصیص هدفمند اعتبارات و مرحله‌بندی عملیات اجرایی می‌تواند به افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کمک کند.

توسعه متوازن؛ پیوند صنعت با ظرفیت‌های منطقه‌ای

گستره جغرافیایی مصوبات، از خراسان شمالی و کرمان تا فارس، کردستان، هرمزگان، خوزستان، اصفهان و همدان، نشان‌دهنده پراکندگی استانی طرح‌های ثبت‌شده در فهرست سال ۱۴۰۵ است.

این پراکندگی، ضرورت توجه به ویژگی‌های اقتصادی و زیرساختی هر منطقه را برجسته می‌کند. تصمیم‌گیری درباره توسعه صنعتی در هر استان باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های تولیدی، دسترسی به بازار، وضعیت منابع آب و انرژی، شبکه حمل‌ونقل، ملاحظات محیط‌زیستی و توان جذب سرمایه‌گذار صورت گیرد.

همچنین، ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی زمانی می‌تواند به توسعه منطقه‌ای کمک کند که با برنامه‌های اقتصادی استان، نیازهای بنگاه‌های محلی و فرصت‌های واقعی اشتغال و تولید ارتباط مؤثر داشته باشد.

ثبت مصوبه ایجاد یا توسعه یک شهرک و ناحیه صنعتی، نقطه آغاز یک فرایند اجرایی است و به‌تنهایی به معنای آماده‌بودن اراضی برای واگذاری، استقرار واحدهای تولیدی یا تحقق اشتغال و سرمایه‌گذاری نیست.

ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد این مصوبات باید در مراحل بعدی بر شاخص‌هایی مانند پیشرفت آماده‌سازی اراضی، میزان تأمین زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاران، استقرار و بهره‌برداری واحدهای تولیدی، میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده و اشتغال ایجادشده استوار باشد.

توجه هم‌زمان به این شاخص‌ها می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر آثار اقتصادی تصمیمات را فراهم کند و زمینه اصلاح اولویت‌ها و تخصیص کارآمدتر منابع را به وجود آورد.

مصوبات ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۵، بخشی از ظرفیت تصمیم‌گیری کشور برای گسترش زیرساخت‌های تولید و فراهم‌کردن بستر سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف را نشان می‌دهد.

با این حال، دستاورد نهایی این اقدامات نه صرفاً در تعداد مصوبات یا مساحت محدوده‌های تصویب‌شده، بلکه در میزان تبدیل این ظرفیت‌ها به زیرساخت آماده، سرمایه‌گذاری مولد، واحدهای فعال و فرصت‌های شغلی پایدار نمایان خواهد شد.

توسعه صنعتی اثربخش، مستلزم پیوند سه عنصر اساسی است: تصمیم‌گیری مبتنی بر نیاز واقعی، اجرای دقیق و به‌موقع زیرساخت‌ها و پایش مستمر نتایج اقتصادی. تقویت این سه محور می‌تواند به افزایش اثربخشی منابع، بهبود محیط فعالیت بنگاه‌ها و فراهم‌شدن زمینه مناسب‌تر برای رشد تولید ملی کمک کند.