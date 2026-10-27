سوریه اعلام کرد حملات هوایی اردن به حومه درعا بدون هماهنگی قبلی انجام شده و به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، انجامیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت الجولانی در سوریه بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که در پی حملات هوایی نیروی هوایی اردن به مناطقی در جنوب سوریه، شماری کشته و زخمی شدند که در میان آن‌ها زنان و کودکان نیز دیده می‌شوند.

دمشق تاکید کرد که این عملیات بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی با این کشور انجام شده است؛ موضوعی که با اعلام ارتش اردن مبنی بر اجرای حملات با هماهنگی طرف سوری در تضاد است.

دولت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نهادهای ذی‌ربط در حال پیگیری تحولات میدانی ناشی از حملات هوایی اردن هستند؛ حملاتی که مواضعی را در حومه استان درعا هدف قرار داد و به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شد.

دمشق تاکید کرد که نهادهای مسئول تحقیقات خود را برای روشن شدن ابعاد و جزئیات این حملات آغاز کرده‌اند. هم‌زمان، کانال‌های ارتباطی مستقیم با مقام‌های اردنی برای بررسی پیامدهای این عملیات نظامی گشوده شده است.

دمشق بر ضرورت هماهنگی میدانی و امنیتی مشترک درباره هرگونه تحرک نظامی در مناطق مرزی تاکید کرد و خواستار اقداماتی شد که حاکمیت سوریه را حفظ کرده و امنیت و ثبات دو کشور را تضمین کند.

دولت سوریه همچنین با خانواده‌های آسیب‌دیده ابراز همبستگی کرد و بر پیگیری وضعیت مجروحان و ارائه حمایت‌های لازم به آنان تأکید کرد.

از سوی دیگر، ارتش اردن شامگاه دوشنبه از اجرای یک عملیات هوایی خبر داد که طی آن، مواضعی را که «پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی» توصیف کرد، در جنوب سوریه هدف قرار داد. ارتش اردن مدعی شد که این عملیات با هماهنگی دولت سوریه انجام شده است.

ارتش اردن توضیح داد که این حملات در واکنش به حمله مسلحانه‌ای صورت گرفت که جمعه گذشته مراسم تشییع جنازه‌ای را در کلیسایی در شهرک حمود، واقع در استان کرک اردن، هدف قرار داد و به کشته شدن ۹ نفر منجر شد. این نهاد همچنین مدعی شد که میان عاملان این حمله و گروه‌های مسلح هدف قرارگرفته در حملات هوایی ارتباط وجود داشته است.

ارتش اردن اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور شماری از مواضع و خودروهای متعلق به این گروه‌ها را منهدم کرده و تعدادی از اعضای آن‌ها را کشته یا زخمی کرده‌اند؛ با این حال، نام گروه‌های هدف قرارگرفته را اعلام نکرد.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: جنوب سوریه ، حمله به سوریه ، تروریست های سوری
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