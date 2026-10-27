شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آنتن دهی ضعیف شهر قدس استان تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است ساکنان شهرک فرزان شهر قدس استان تهران از آنتن دهی ضعیف تلفن همراه گلایه دارند و این موضوع مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام. الان برج ۸ سال ۱۴۰۵، اما هنوز که هنوزه هیچ اقدامی برای تقویت آنتن دهی شهرک فرزان در شهر قدس تهران صورت نگرفته است. اینجا شده نقطه کوراست و آنتن دهی از گردو غبار که خاک می‌خوریم در این شهرک از سوی دیگر آنتن دهی ضعیف این منطقه ما را کلافه کرده است. خواهش می‌کنم پیگیری کنید تا دکلی نصب کنند تا این مشکل برطرف شود. ممنون