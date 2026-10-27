باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال بانوان پرسپولیس و استقلال در چارچوب دیدارهای هفته پنجم لیگ نوزدهم کوثر (لیگ برتر فوتبال بانوان ایران)، از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه (۶ آبان) در ورزشگاه شهدای شهر قدس و به میزبانی سرخ‌پوشان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

بلیت‌فروشی این مسابقه که تماشای آن به طور اختصاصی برای بانوان هوادار پیش‌بینی شده است، از ساعت ۱۸ امروز (دوشنبه) در سامانه آغاز خواهد شد. باشگاه پرسپولیس به منظور استقبال هرچه بیشتر تماشاگران از این دیدار مهم و تسهیل حضور ایشان در ورزشگاه، تخفیف ۹۰ درصدی برای بهای بلیت‌ها در نظر گرفت.

بر همین اساس، قیمت بلیت این مسابقه به یاد شهدای گرانقدر میناب، ۱۶۸ هزار ریال تعیین شده است.

گفتنی است؛ تیم فوتبال بانوان پرسپولیس در حال حاضر با کسب ۴ پیروزی از ۴ مسابقه، با وجود انجام یک بازی کمتر نسبت به نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده خود (خاتون بم)، با یک امتیاز اختلاف با اقتدار در صدر جدول رده‌بندی مسابقات جای دارد.