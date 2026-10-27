باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از پرتکرارترین و شاید چالش‌برانگیزترین دغدغه‌های این روز‌های پدر و مادرها، مواجهه با درخواست خرید گوشی تلفن همراه از سوی فرزندان است. «آیا برای بچه‌مان گوشی بخریم یا نه؟» این سؤالی است که ذهن بسیاری از والدین را درگیر کرده و گاهی به یک بحران در روابط والد و فرزندی تبدیل می‌شود.

برای رسیدن به یک پاسخ اصولی و مهارت‌محور، پای صحبت‌های «سمیه فیروزی»، مشاور، درمانگر و مدرس دوره‌های تربیت کودک و نوجوان نشسته‌ایم تا ببینیم در برابر این خواسته نوجوانان چه واکنش هوشمندانه‌ای باید نشان دهیم.

هیچ نسخه واحدی وجود ندارد

این مشاور و درمانگر کودک و نوجوان در ابتدای صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه شرایط هر خانواده و فرزندی متفاوت است، می‌گوید: «این مسئله‌ای است که نمی‌توانیم یک جواب واحد به آن بدهیم. عوامل مختلفی در پاسخ به این سؤال مهم است؛ از جمله شرایط روحی و اجتماعی فرزند شما. باید بررسی کنید که آیا او واقعاً قابلیت اعتماد دارد که ما برایش گوشی شخصی تهیه کنیم؟ آیا فرزند شما در مسیر تربیت با شما همراه است یا مطمئن هستید که اگر گوشی تلفن برای این بچه تهیه شود، مشکلات بسیار زیادی برایش به وجود می‌آید؟»

فیروزی در ادامه یک قاعده کلی و طلایی را مطرح می‌کند: «اما به‌صورت عمومی اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم، می‌گوییم که سعی کنید تا قبل از سن ۱۵ سالگی، به‌هیچ‌عنوان برای بچه‌ها گوشی شخصی تهیه نکنید. بعد از سن ۱۵ سالگی هم وقتی تصمیم به این کار گرفتید، حتماً یک‌سری شرایط و قوانین را پیش از خرید گوشی در نظر بگیرید. البته نحوه مدیریت کودکانی که زیر ۱۵ سال هستند یا از قبل برایشان گوشی تهیه شده و حالا خانواده دچار چالش شده‌اند، نیازمند راهکار‌های مجزایی است که در فرصت‌های دیگر به آن پرداخته می‌شود.»

تا می‌توانید زمان بخرید!

اگر فرزند شما در مقطع متوسطه دوم تحصیل می‌کند، باز هم دلیلی بر عجله برای خرید گوشی نیست. این مدرس تربیت کودک و نوجوان توصیه می‌کند: «تا جایی که می‌توانید، حتی برای بچه‌های سن متوسطه دوم نیز با توجه به اینکه زمان درسی طلایی را می‌گذرانند و حجم درس‌ها بالاست، خرید گوشی را عقب بیندازید.

اگر با فرزندتان رابطه خوبی دارید و می‌توانید او را قانع کنید، الزامی نیست که حتماً در این سن برایش گوشی تهیه شود. اما اگر خیلی اصرار داشت و تا الان خرید آن را به تأخیر انداخته‌اید و دیگر می‌خواهید به این خواسته فرزندتان تن بدهید، حتماً باید شرایطی را رعایت کنید.»

اتحاد والدین و تدوین یک قرارداد دوجانبه

خرید گوشی نباید یک اتفاق ناگهانی و بدون برنامه باشد. سمیه فیروزی روی گفت‌وگوی پیش از خرید تأکید کرده و می‌گوید: «قبل از تهیه تلفن همراه، حتماً با فرزندتان یک جلسه گفت‌و‌گو داشته باشید و با رویکردی تعاملی با او برخورد کنید. پیش از آن، حتماً نظرات‌تان را با همسرتان یکی کنید تا بعد‌ها نوجوان نتواند از یکی از شما، برای شکستن قوانینی که والد دیگر گذاشته است استفاده کند. شما باید یک‌سری قوانین را مکتوب کنید، اما قبل از مکتوب کردن حتماً باید درباره آنها به تفاهم برسید.»

مناطق ممنوعه و ماجرای رمز گوشی

اما این قوانین مکتوب باید شامل چه مواردی باشد؟ فیروزی در این‌باره می‌گوید: «اولین نکته که بسیار هم مهم است، تعیین مکان‌های ممنوعه است. مکان‌های ممنوعه تلفن همراه شخصی‌اش را دانه‌به‌دانه قید کنید. مثلاً توافق کنید که حق ندارد گوشی را به مدرسه ببرد.»

او درباره چالش رمز گوشی نیز توضیح می‌دهد: «نکته بعدی رمز گوشی است. حتماً در خصوص نحوه رمزگذاری برای خانواده و خصوصاً پدر و مادر با او صحبت کنید. نیازی نیست خواهر و برادر کوچک‌تر یا بزرگ‌تر رمز گوشی او را بدانند، چون ممکن است شیطنت‌هایی بکنند؛ اما پدر و مادر استثنا هستند. در اینجا نقش الگویی شما بهترین اهرم است.

اگر شما پدر و مادری هستید که بچه‌ها و همسرتان به‌راحتی به گوشی‌تان دسترسی دارند و رمز فقط برای افراد و مکان‌های بیگانه تنظیم شده است، الان هم خیلی راحت می‌توانید درباره این موضوع با بچه‌تان صحبت کنید. کسی که از خودش و از محتوای درون گوشی‌اش اطمینان دارد، لازم نیست برای پدر و مادرش رمز پنهانی داشته باشد.»

زمان و مکان استفاده از گوشی در خانه، بند دیگر این توافق‌نامه است. فیروزی می‌گوید: «باید با فرزندتان صحبت کنید که استفاده از گوشی در چه مکان‌هایی از خانه و در چه ساعت‌هایی مجاز است؟ آیا قبل از درس خواندن یا بلافاصله بعد از مدرسه می‌تواند از آن استفاده کند؟ همه اینها باید شفاف شود.»

منبع: فارس