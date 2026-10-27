تیم فوتبال استقلال امروز در سومین بازی از لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم فوتبال شباب الاهلی امارات می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در سومین دیدار از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا امروز سه شنبه ۵ آبان دو تیم استقلال ایران و شباب الاهلی امارات به مصاف هم می‌روند.

تیم فوتبال استقلال ایران در ۲ بازی ابتدایی این تورنمنت با ۲ پیروزی در جایگاه دوم قرار دارد و این بازی برای آبی‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. حضور ۲ بازیکن ایرانی در ترکیب تیم فوتبال شباب الاهلی شاید حساسیت این بازی را بیشتر کند.

اماراتی‌ها سردار آزمون را در خط حمله و سعیدعزت اللهی را در خط میانی قرار خواهند داد تا در این بازی بتوانند از تیم قدرتمند ایران امتیاز بگیرند.

ترکیب احتمالی استقلال در این بازی به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، جلال‌الدین ماشاریپوف و سعید سحرخیزان.