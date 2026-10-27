تیم فوتبال استقلال امروز در سومین بازی از لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم فوتبال شباب الاهلی امارات می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در سومین دیدار از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا امروز سه شنبه ۵ آبان دو تیم استقلال ایران و شباب الاهلی امارات به مصاف هم می‌روند.

تیم فوتبال استقلال ایران در ۲ بازی ابتدایی این تورنمنت با ۲ پیروزی در جایگاه دوم قرار دارد و این بازی برای آبی‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. حضور ۲ بازیکن ایرانی در ترکیب تیم فوتبال شباب الاهلی شاید حساسیت این بازی را بیشتر کند.
اماراتی‌ها سردار آزمون را در خط حمله و سعیدعزت اللهی را در خط میانی قرار خواهند داد تا در این بازی بتوانند از تیم قدرتمند ایران امتیاز بگیرند.

ترکیب احتمالی استقلال در این بازی به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، جلال‌الدین ماشاریپوف و سعید سحرخیزان.

برچسب ها: لیگ نخبگان آسیا ، تیم فوتبال استقلال
خبرهای مرتبط
لیگ نخبگان آسیا؛
استقلال - شباب الاهلی امارات/جدال آبی پوشان با یاران آزمون و عزت اللهی
حردانی: شباب الاهلی را به خوبی آنالیز کرده‌ایم/ همه بازیکنان برای تیم بازی می‌کنند
اعلام برنامه فروش بلیت دربی فوتبال بانوان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال ۰-۲ شباب الاهلی/ آزمون نوار برد‌های آبی پوشان را قطع کرد
فرنگی‌کاران مقتدرانه بر بام جهان ایستادند
واکنش باشگاه پرسپولیس به رد شکایت از آسانی
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
رنگرز: ثابت کردیم در شرایط جنگی هم می‌شود افتخار کسب کرد
یاری: ناداوری‌ها مانع از طلایی شدن تمام فرنگی‌کاران شد
ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد
مدال نقره جهان به پسر طلایی بوکس ایران رسید
پیام وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
آخرین اخبار
پرسپولیس شکایت از یاسر آسانی را به CAS می‌برد
ملوان به رای کمیته انضباطی دیدار جنجالی با تراکتور اعتراض کرد
رنگرز: ثابت کردیم در شرایط جنگی هم می‌شود افتخار کسب کرد
پیام وزیر ورزش و جوانان پس از قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان
مدال نقره جهان به پسر طلایی بوکس ایران رسید
استقلال ۰-۲ شباب الاهلی/ آزمون نوار برد‌های آبی پوشان را قطع کرد
از ماجرای هشدار دپارتمان VAR تا لباس سربازی بر تن علیرضا بیرانوند
فرنگی‌کاران مقتدرانه بر بام جهان ایستادند
یاری: ناداوری‌ها مانع از طلایی شدن تمام فرنگی‌کاران شد
واکنش باشگاه پرسپولیس به رد شکایت از آسانی
استیناف هم یاسر آسانی را تبرئه کرد/ رد شکایت پرسپولیس، سپاهان و مس
تخلفات را تأیید کردید، چرا ما را بازنده اعلام کردید؟
سعید اسماعیلی چهارمین طلایی ایران شد
علیرضا مهمدی نقره‌ای شد
رای نهایی جنجالی‌ترین پرونده انضباطی فوتبال ایران
پایان همکاری شهبا و مس شهربابک؛ تغییر در کادر فنی مس
از گزینه‌های هدایت منچستریونایتد تا پایان انتظار انگلیس
فیلمی از آموزش سنگ زدن در زورخانه
قرارداد علیرضا بیرانوند با فجر سپاسی بسته شد
استیناف شکایت استقلال از حسین کنعانی را رد کرد
هری کین؛ از پسری که جدی گرفته نمی‌شد تا صاحب توپ طلای ۲۰۲۶
ترکیب احتمالی استقلال در دیدار مقابل شباب الاهلی
اعلام برنامه فروش بلیت دربی فوتبال بانوان
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
نبود پلی میکر در پرسپولیس احساس می‌شود