فرماندار خوسف بر ضرورت رفع موانع و مشکلات کشتارگاه طیور این شهرستان به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره ارزش گوشت سفید تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مسعود قلی‌زاده فرماندار خوسف در نشست کمیته ساماندهی امور کشتارگاه‌های دام استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این شهرستان در حوزه پرورش طیور اظهار کرد: شهرستان خوسف با برخورداری از واحدهای متعدد پرورش طیور، جایگاه ویژه‌ای در این بخش دارد و حمایت از این ظرفیت‌ها باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های توسعه تولید قرار گیرد.

وی با ارائه آماری از پتانسیل‌های این منطقه افزود: وجود ۶۵ واحد مرغ گوشتی، ۲۰ واحد مرغ تخم‌گذار، یک واحد مرغ مادر تخم‌گذار و ۲ واحد پرورش پولت تخم‌گذار در خوسف، ضرورت توجه جدی به زیرساخت‌های مرتبط با صنعت طیور و رفع موانع پیش‌روی فعالیت واحدهای تولیدی را دوچندان کرده است.

فرماندار خوسف با تأکید بر اهمیت استراتژیک کشتارگاه طیور در تکمیل چرخه تولید گوشت سفید گفت: باید از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و امکانات موجود برای حمایت از واحدهای تولیدی، رفع مشکلات کشتارگاه و فراهم کردن زمینه فعالیت مطلوب این مجموعه استفاده کنیم.

قلی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره تولید، علاوه بر پشتیبانی مؤثر از تولیدکنندگان، می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، تقویت اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند؛ از این رو، پیگیری مستمر مسائل کشتارگاه طیور و اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع موانع آن امری ضروری است.

برچسب ها: طیور ، زنجیره گوشت ، کشتارگاه
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