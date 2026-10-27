دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان از اعزام ۴۴ زائر اولی شهرستان فومن در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس خبر داد.

باشگاه خبر نگاران جوان؛ سمیه بشارتی - حامد نقوی، دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان، اظهار داشت: ۴۴ زائر اولی شهرستان فومن، امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا(ع)، از مصلای فومن عازم مشهد مقدس شدند.

وی افزود: این کاروان ساعت ۱۳:۳۰ با یک دستگاه اتوبوس حرکت کرد و زائران به مدت سه روز میهمان آستان قدس رضوی خواهند بود و از خدمات اقامتی و برنامه‌های فرهنگی و معنوی این آستان مقدس بهره‌مند می‌شوند.

نقوی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این کاروان تصریح کرد: زائران در طول این سفر، ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی و بهره‌مندی از فیض زیارت امام رضا(ع)، در برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی شرکت می‌کنند که حضور در رواق دارالهدایه و شرکت در مراسم روضه‌خوانی از جمله آن‌هاست.

دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان گفت: بازدید از موزه آستان قدس رضوی و حضور در نمایشگاه «حکایت آفتاب» نیز از دیگر برنامه‌های این سفر زیارتی است که با هدف آشنایی بیشتر زائران با تاریخ، فرهنگ و معارف رضوی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: زائران در مدت اقامت خود در مشهد مقدس، میهمان زائرسرای حضرت رضا(ع) خواهند بود و از یک وعده غذایی در مهمان‌سرای حضرت نیز بهره‌مند می‌شوند.

نقوی با اشاره به اهداف اجرای طرح «مهر درخشان رضوی» خاطرنشان کرد: این طرح با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت برای افرادی اجرا می‌شود که تاکنون توفیق تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) را نداشته‌اند و تلاش دارد زمینه بهره‌مندی آنان از فضای معنوی بارگاه رضوی و برنامه‌های فرهنگی و معرفتی آستان قدس رضوی را فراهم کند تا نخستین سفر زیارتی آنان با خاطراتی معنوی و ماندگار همراه باشد.

برچسب ها: کاروان زیارتی ، مشهد مقدس
خبرهای مرتبط
دویدن تا حرم به یاد شهیدان تراهی لنگرود
چشم انتظاری مردم ایران برای قائدشهید امت در خیابان‌های مشهدالرضا
اعزام ۲۱ زائر روشندل گیلانی به مشهد مقدس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اختصاص بیش از ۶ میلیارد اعتبار برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی در گیلان
آخرین اخبار
اختصاص بیش از ۶ میلیارد اعتبار برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی در گیلان
پایان رانندگی پرخطر با رصد هوشمند پلیس
رویداد ملی "رهبران ایران مقاوم" در گیلان
دستگیری عاملان آتش‌سوزی عمدی خودرو و منزل در رشت
اعزام کاروان زائر اولی فومن به  مشهد مقدس
مصدومیت دانش‌آموز لوشانی با پرتاب صندلی؛ مدیر و معاون مدرسه توبیخ شدند