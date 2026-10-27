دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان از اعزام ۴۴ زائر اولی شهرستان فومن در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس خبر داد.

باشگاه خبر نگاران جوان؛ سمیه بشارتی - حامد نقوی، دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان، اظهار داشت: ۴۴ زائر اولی شهرستان فومن، امروز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا(ع)، از مصلای فومن عازم مشهد مقدس شدند.

وی افزود: این کاروان ساعت ۱۳:۳۰ با یک دستگاه اتوبوس حرکت کرد و زائران به مدت سه روز میهمان آستان قدس رضوی خواهند بود و از خدمات اقامتی و برنامه‌های فرهنگی و معنوی این آستان مقدس بهره‌مند می‌شوند.

نقوی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این کاروان تصریح کرد: زائران در طول این سفر، ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی و بهره‌مندی از فیض زیارت امام رضا(ع)، در برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی شرکت می‌کنند که حضور در رواق دارالهدایه و شرکت در مراسم روضه‌خوانی از جمله آن‌هاست.

دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان گفت: بازدید از موزه آستان قدس رضوی و حضور در نمایشگاه «حکایت آفتاب» نیز از دیگر برنامه‌های این سفر زیارتی است که با هدف آشنایی بیشتر زائران با تاریخ، فرهنگ و معارف رضوی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: زائران در مدت اقامت خود در مشهد مقدس، میهمان زائرسرای حضرت رضا(ع) خواهند بود و از یک وعده غذایی در مهمان‌سرای حضرت نیز بهره‌مند می‌شوند.

نقوی با اشاره به اهداف اجرای طرح «مهر درخشان رضوی» خاطرنشان کرد: این طرح با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت برای افرادی اجرا می‌شود که تاکنون توفیق تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) را نداشته‌اند و تلاش دارد زمینه بهره‌مندی آنان از فضای معنوی بارگاه رضوی و برنامه‌های فرهنگی و معرفتی آستان قدس رضوی را فراهم کند تا نخستین سفر زیارتی آنان با خاطراتی معنوی و ماندگار همراه باشد.