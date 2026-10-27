باشگاه خبرنگاران جوان - سلطانی مدیرکل امور مالیاتی مازندران در ادامه به بررسی فعالیت‌های اقتصادی پرریسک اشاره کرد و گفت: اطلاعات مربوط به ۲۳۰ مؤدی فعال در حوزه‌هایی مانند بازاریابی شبکه‌ای، بارنامه، بتن آماده و همچنین اشخاص مرتبط با صدور صورتحساب‌های غیرواقعی استخراج شده و پرونده‌های مربوط به آنان در دست رسیدگی است.

او افزود: در ارتباط با پرونده‌های یادشده، برگ‌های تشخیص مالیاتی به مبلغ ۵۴۹ میلیارد ریال صادر شده است.

سلطانی گفت: بررسی تراکنش‌های مالی، ارزیابی مستندات و صورتحساب‌ها و تطبیق داده‌های اقتصادی با تکالیف قانونی مؤدیان، از برنامه‌هایی است که برای شناسایی تخلفات احتمالی و مقابله با فرار مالیاتی اجرا می‌شود.

او همچنین از شناسایی چهار شخص مشکوک به پول‌شویی در جریان طرح‌های نظارتی خبر داد و گفت: رصد جریان‌های مالی مشکوک و بررسی موارد نیازمند رسیدگی، از محور‌های مهم فعالیت‌های تخصصی در حوزه نظارت مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با تأکید بر ضرورت استفاده از اطلاعات دقیق و نظارت هدفمند، افزود: پیگیری مستند پرونده‌ها در کنار رعایت حقوق قانونی مؤدیان، از الزامات ایجاد نظام مالیاتی شفاف و عادلانه است.

سلطانی در پایان با اشاره به ارزیابی عملکرد شش‌ماهه امور بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی استان، گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، مازندران در چند شاخص تخصصی مانند بازرسی‌های موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی اشخاص بدون اعتبار و مبارزه با پول‌شویی، در جمع ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفته است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران