درخواست‌های حمایت در ورشکستگی در آمریکا طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش ۱۱ درصدی به بیش از ۴۶۹ هزار مورد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، درخواست‌های حمایت از ورشکستگی در آمریکا افزایش یافت؛ به‌طوری‌که شمار شرکت‌های کوچک متقاضی استفاده از سازوکار قانونی برای بازسازی بدهی‌های خود، به‌جای توقف فعالیت، رشد چشمگیری را ثبت کرد.

شرکت‌های کوچک در این مدت ۲۴۴۲ درخواست برای استفاده از یک مسیر قانونی ارائه کردند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تحت نظارت دستگاه قضایی، بدهی‌های خود را بازسازی و سامان‌دهی کنند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۷۲ درخواست ثبت شده بود، ۴۶ درصد افزایش داشته است.

به‌طور کلی چه در کسب‌وکارهای کوچک و چه بزرگ، شمار درخواست‌های ورشکستگی در آمریکا از ژانویه تا سپتامبر به ۴۶۹ هزار و ۷۱۹ مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، افزایش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های موسسه «ایپیک ای‌ای‌سی‌ای‌آر» متخصص در ارائه داده‌های مربوط به ورشکستگی، بیشترین سهم از این درخواست‌ها به اشخاص حقیقی اختصاص داشت. شمار درخواست‌های ثبت‌شده از سوی افراد به ۴۴۴ هزار و ۲۵۲ مورد رسید که نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است.

افزایش درخواست‌ها دو نوع اصلی از ورشکستگی را شامل می‌شود. در نوع نخست، بخشی از دارایی‌های بدهکار برای پرداخت بدهی‌هایش به فروش می‌رسد که در این زمینه ۲۸۲ هزار و ۴۱۳ درخواست ثبت شده است؛ رقمی که افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

نوع دوم به افراد واجد شرایط اجازه می‌دهد برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های خود طی چند سال تنظیم کنند. شمار درخواست‌ها در این دسته نیز با رشد ۸ درصدی به ۱۶۰ هزار و ۸۱۷ مورد رسید.

در بخش کسب‌وکارها، شمار درخواست‌های ورشکستگی تجاری به ۲۵ هزار و ۴۶۷ مورد رسید که ۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. همچنین درخواست شرکت‌هایی که به‌دنبال ادامه فعالیت خود از طریق بازسازی بدهی‌ها تحت نظارت دستگاه قضایی هستند، با افزایش ۱۱ درصدی به ۶۵۶۰ مورد رسید.

مایکل هانتر، معاون رئیس شرکت «ایپیک ای‌ای‌سی‌ای‌آر»، توضیح داد که افزایش هزینه‌های استقراض و مخارج خانوارها، رشد موارد تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین ضعف بازار کار، از جمله عواملی هستند که با افزایش درخواست‌های ورشکستگی ارتباط دارند.

وی پیش‌بینی کرد که روند افزایشی درخواست‌های ورشکستگی تا سال ۲۰۲۷ نیز ادامه یابد.

منبع: النشره

برچسب ها: ورشکستگی در آمریکا ، بحران بدهی ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
خشم کالیفرنیا از ترامپ: او خطرناک و ناپایدار است
جنگ با ایران و قرارداد‌های میلیاردی برای جبران کمبود تسلیحات آمریکا
جنگ با ایران؛ پاشنه آشیل ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اسرائیل مدعی ترور ۴ عضو حماس شد
انصارالله: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۱۹ حمله به یمن انجام داده است
آتش‌سوزی یک کشتی در سواحل عراق
ترامپ برای آتش بس تابستانی با ایران بهانه آورد
هشدار کالاس درباره تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران
۲۱ ناو آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند
مسکو: ناتو به‌دنبال نظامی‌سازی دریای بالتیک است
آغاز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی
تنش میان دمشق و امان پس از حملات هوایی اردن به جنوب سوریه
آخرین اخبار
تنش میان دمشق و امان پس از حملات هوایی اردن به جنوب سوریه
آغاز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی
۲۱ ناو آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند
مسکو: ناتو به‌دنبال نظامی‌سازی دریای بالتیک است
ترامپ برای آتش بس تابستانی با ایران بهانه آورد
هشدار کالاس درباره تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران
اسرائیل مدعی ترور ۴ عضو حماس شد
انصارالله: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۱۹ حمله به یمن انجام داده است
آتش‌سوزی یک کشتی در سواحل عراق
اولیانوف: نشست تهران نشان‌دهنده عزم کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود است
ادعای رسانه اسرائیلی درباره پیشنهاد یک میلیارد دلاری عربستان به انصارالله برای توقف حملات
جنجال بر سر پیشنهاد استقرار ارتش آلمان در اعتراضات دانش‌آموزی
اوشاکوف: پوتین با پزشکیان و امیر قطر در مسکو دیدار می‌کند
چرا حمله دوباره به ایران نمی‌تواند پیروزی سیاسی آمریکا و اسرائیل را تضمین کند؟
ازسرگیری مذاکرات غیرعلنی پارلمان مصر درباره حمایت نظامی از عربستان
آماده‌باش ۲۲ هزار نیروی امنیتی اسرائیل در آستانه انتخابات
رایزنی السیسی و گوترش درباره غزه، برنامه هسته‌ای ایران وامنیت تنگه هرمز
مکرون: شنبه آینده روزی «پرخطر» خواهد بود
دیمیتریف: اروپا برای بقا به گاز روسیه نیاز دارد
اعتراف جنبلاط: باید مسیر اسلام‌آباد را انتخاب می‌کردیم، مسیر روبیو بیراهه بود
اوکراین حکومت نظامی را تا ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد
قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید
شرکت هواپیمایی اسپانیا به‌ دلیل هزینه سوخت پروازهای زمستانی خود را محدود کرد
لاپید: نوبت شکست نتانیاهو رسیده است
کرملین: از سرگیری مذاکرات به معنای محدود شدن عملیات نظامی نیست
کاهش بیش از ۲ درصدی قیمت نفت؛ برنت به ۱۱۴ دلار رسید
ذخیره‌سازی نفت عربستان در مخازن زیرزمینی سنگاپور
شهادت سه فلسطینی از جمله یک کودک در حملات اسرائیل به غزه
فرانسه در پی ادامه اعتراضات مقررات منع آمدوشد را حفظ می‌کند
سفر رسمی نخست وزیر عراق به اردن