باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، درخواست‌های حمایت از ورشکستگی در آمریکا افزایش یافت؛ به‌طوری‌که شمار شرکت‌های کوچک متقاضی استفاده از سازوکار قانونی برای بازسازی بدهی‌های خود، به‌جای توقف فعالیت، رشد چشمگیری را ثبت کرد.

شرکت‌های کوچک در این مدت ۲۴۴۲ درخواست برای استفاده از یک مسیر قانونی ارائه کردند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تحت نظارت دستگاه قضایی، بدهی‌های خود را بازسازی و سامان‌دهی کنند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۷۲ درخواست ثبت شده بود، ۴۶ درصد افزایش داشته است.

به‌طور کلی چه در کسب‌وکارهای کوچک و چه بزرگ، شمار درخواست‌های ورشکستگی در آمریکا از ژانویه تا سپتامبر به ۴۶۹ هزار و ۷۱۹ مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، افزایش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های موسسه «ایپیک ای‌ای‌سی‌ای‌آر» متخصص در ارائه داده‌های مربوط به ورشکستگی، بیشترین سهم از این درخواست‌ها به اشخاص حقیقی اختصاص داشت. شمار درخواست‌های ثبت‌شده از سوی افراد به ۴۴۴ هزار و ۲۵۲ مورد رسید که نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است.

افزایش درخواست‌ها دو نوع اصلی از ورشکستگی را شامل می‌شود. در نوع نخست، بخشی از دارایی‌های بدهکار برای پرداخت بدهی‌هایش به فروش می‌رسد که در این زمینه ۲۸۲ هزار و ۴۱۳ درخواست ثبت شده است؛ رقمی که افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

نوع دوم به افراد واجد شرایط اجازه می‌دهد برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های خود طی چند سال تنظیم کنند. شمار درخواست‌ها در این دسته نیز با رشد ۸ درصدی به ۱۶۰ هزار و ۸۱۷ مورد رسید.

در بخش کسب‌وکارها، شمار درخواست‌های ورشکستگی تجاری به ۲۵ هزار و ۴۶۷ مورد رسید که ۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. همچنین درخواست شرکت‌هایی که به‌دنبال ادامه فعالیت خود از طریق بازسازی بدهی‌ها تحت نظارت دستگاه قضایی هستند، با افزایش ۱۱ درصدی به ۶۵۶۰ مورد رسید.

مایکل هانتر، معاون رئیس شرکت «ایپیک ای‌ای‌سی‌ای‌آر»، توضیح داد که افزایش هزینه‌های استقراض و مخارج خانوارها، رشد موارد تاخیر در بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین ضعف بازار کار، از جمله عواملی هستند که با افزایش درخواست‌های ورشکستگی ارتباط دارند.

وی پیش‌بینی کرد که روند افزایشی درخواست‌های ورشکستگی تا سال ۲۰۲۷ نیز ادامه یابد.

منبع: النشره