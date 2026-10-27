رئیس مجلس در نطق پیش از دستور صحن علنی، جزئیات دیدار با رهبر انقلاب را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۵ آبان) در نطق پیش از دستور گفت: اجازه می‌خواهم از این فرصت چنددقیقه‌ای استفاده کنم و به‌اختصار، درباره ملاقاتی که با مقام معظم رهبری داشتیم، توضیحاتی را خدمت شما عزیزان، به‌ویژه دوستانی که در شبکه‌های مجازی حضور دارند، عرض کنم.

رئیس مجلس اظهار کرد: در روزهای اخیر، به‌خصوص در جلسه‌ای که دیروز با رؤسای مجامع داشتیم، انتظار می‌رفت توضیحاتی درباره این ملاقات ارائه کنم. ازاین‌رو، مناسب دیدم که در این فرصت، به برخی از نکات مهم این دیدار اشاره کنم.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: یکی از موضوعاتی که معمولاً درباره آن سؤال می‌شود، وضعیت سلامتی مقام معظم رهبری است. در این زمینه، عرض می‌کنم که ایشان از سلامتی کامل برخوردارند. آنچه در این ملاقات برای من بسیار برجسته و تأثیرگذار بود، روحیه قوی، بانشاط و امیدوار ایشان، در کنار صلابت و آرامش قلبی‌شان بود. هنگامی که حضرت آقا نشسته بودند و صحبت می‌کردند، این ویژگی‌ها به‌روشنی در وجود ایشان احساس می‌شد.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: من پیش از این نیز آشنایی نزدیکی با ایشان داشتم، اما آنچه در این دیدار مشاهده کردم، برای خود من نیز از جنبه‌های برجسته و قابل‌توجه شخصیت ایشان بود. افزون بر این، تسلط و اشراف ایشان بر مسائل، هم در کلیات و هم در جزئیات، بسیار چشمگیر بود. پیش‌تر نیز از این اشراف آگاهی داشتم، اما در این ملاقات، این موضوع را به‌صورت ملموس مشاهده کردم.

قالیباف گفت: واقعیت تلخ این است که شهادت امام شهید ما، مصیبتی بزرگ برای همه ما بود. این فقدان، به‌ویژه برای نزدیکان و خانواده ایشان، بسیار سنگین و جان‌سوز است؛ چراکه ایشان برای مقام معظم رهبری، هم رهبرشان بودند و هم پدرشان. با وجود چنین مصیبت بزرگی، مشاهده آن روحیه استوار، آرامش و امیدواری، واقعاً تأثیرگذار بود.

رئیس مجلس اظهار کرد: بدون تردید، امروز مصداق عینی آن کلام امام کبیر ما هستیم که فرمودند همه اسلام در برابر همه کفر ایستاده است. در شرایط کنونی، اسلام در برابر جبهه کفر قرار گرفته و با تمام توان در این مسیر ایستادگی می‌کند. من در این دیدار، با تمام وجود احساس کردم که صلابت و آرامش قلبی حضرت آقا، ریشه در ایمان قوی به خداوند متعال و اعتقادی عمیق به مردم دارد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: در جریان جلسه، درباره مسائل مختلفی گفت‌وگو شد. یکی از محورهای مهم، مسائل اقتصادی کشور بود. حضرت آقا با دقت، شاخص‌های کلان اقتصادی را دنبال می‌کردند و بر ضرورت توجه دقیق به این شاخص‌ها تأکید داشتند. برای دوستانی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، روشن است که ارزیابی صحیح شاخص‌های کلان اهمیت فراوانی دارد. در این زمینه، ایشان به‌طور مشخص بر ضرورت پرهیز از برآوردهای بیش از واقعیت یا کمتر از واقعیت تأکید داشتند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: موضوع مهم دیگر، ایمن‌سازی زنجیره‌های تولید بود. این سومین بار در طول جنگ رمضان بود که ایشان به‌طور جدی این موضوع را از بنده پیگیری می‌کردند. این پیگیری، هم در ارتباط با تأمین مواد اولیه و هم در زمینه استمرار چرخه تولید و تأمین کالاهای اساسی صورت می‌گرفت.

قالیباف گفت: در همین چارچوب، حفظ قدرت خرید مردم و توجه به معیشت آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. به‌طور خاص، بر ضرورت توجه به معیشت نیروهای مسلح و رزمندگانی که در میدان حضور دارند نیز تأکید شد. بدون تردید، همه ملت می‌دانند که این عزیزان باید در اولویت توجه و حمایت ما قرار داشته باشند.

رئیس مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، برنامه هفتم توسعه بود. این موضوع در پیام ایشان به مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته بود. به‌ویژه در حوزه بازسازی، نکاتی مطرح شد که با توجه به اقدامات انجام‌شده در این زمینه، لازم است با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: بخش دیگری از گفت‌وگوها به مسائل نظامی، تحولات جنگ و موضوع جبهه مقاومت اختصاص داشت. این مسائل از جمله موضوعات مهمی بودند که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: همچنین، در حوزه دیپلماسی، مذاکرات و مسائل مرتبط با جنگ اقتصادی نیز نکات مهمی مطرح شد. به‌طور خاص، موضوع طرد اقتصادی و محاصره دریایی مورد توجه قرار گرفت و درباره گزارش‌های ارائه‌شده در این زمینه گفت‌وگو شد.

قالیباف گفت: یکی از تأکیدات مهم حضرت آقا، ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به مردم بود؛ به‌ویژه در حوزه افزایش تاب‌آوری جامعه و تقویت توان کشور برای عبور از شرایط دشوار کنونی.

رئیس مجلس اظهار کرد: ایشان همچنین بر ضرورت حفظ وحدت حداکثری میان مسئولان و اتخاذ مواضع محکم، یکپارچه و هماهنگ در موضوعات مختلف تأکید داشتند. این هماهنگی، به‌ویژه در میان مسئولان کشور و در درجه نخست، میان سران قوا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه، این هماهنگی وجود دارد و ضروری است که با جدیت بیشتری حفظ و تقویت شود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: موضوع دیگری که مورد تأکید حضرت آقا قرار داشت، آخرین وضعیت روابط و گفت‌وگوهای کشور با شرکای راهبردی بود؛ به‌ویژه روابط با چین. این موضوع از جمله مسائلی است که ایشان به‌طور مستمر پیگیر آن هستند و در این زمینه نیز رهنمودهایی ارائه فرمودند که لازم است با دقت دنبال شود.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: همچنین، بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دولت و مجلس تأکید داشتند. امیدواریم همه ما به این رهنمود توجه کنیم و در عمل نیز برای تحقق آن گام برداریم.

قالیباف گفت: اگر بخواهم تمام این مطالب را در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم که بارها این نکته را عرض کرده‌ام و این در واقع، همان کلام امام کبیر ما، امام شهید ما و تأکید امام حاضر ماست: رمز پیروزی، موفقیت و عبور از تنش‌ها و چالش‌ها، وحدت ما در گفتار و عمل است.

رئیس مجلس اظهار کرد: باید هم در سخن و هم در عمل، وحدت خود را حفظ کنیم. نباید از کسانی باشیم که سخنی می‌گویند، اما در عمل به آن پایبند نیستند. لازم است در این مسیر استوار بمانیم، حرکت خود را ادامه دهیم و برای تحقق اهداف کشور تلاش کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: در شرایطی که درگیر جنگ هستیم، باید اوامر و رهنمودهای مقام معظم رهبری را به‌عنوان ولی امر و فرمانده معظم کل قوا با جدیت دنبال کنیم و در اجرای آن‌ها لحظه‌ای درنگ نکنیم. این مسئولیت باید همواره در ذهن و وجود ما حاضر باشد.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: در پایان، باید همواره این فرمایش امام کبیرمان را به خاطر داشته باشیم که فرمودند: «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.» ان‌شاءالله همه ما بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم، به این رهنمودها پایبند بمانیم و با حفظ وحدت، انسجام و همدلی، از شرایط دشوار کنونی عبور کنیم.