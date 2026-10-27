باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای آغاز جنگ با ایران که او بارها از آن با عنوان «انحرافی کوچک» یاد کرده است، اکنون به یکی از چالش‌های جدی دولت او و حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شده است؛ جنگی که برخلاف پیش‌بینی اولیه ترامپ، به‌جای چند هفته، نزدیک به هشت ماه ادامه یافته و پیامدهای اقتصادی آن در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا احساس می‌شود.

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و نارضایتی رأی‌دهندگان از طولانی‌شدن درگیری‌ها، نامزدهای جمهوری‌خواه را در رقابت با دموکرات‌ها تحت فشار قرار داده است. برخی راهبردپردازان جمهوری‌خواه در گفت‌وگوهای غیرعلنی اذعان کرده‌اند که ادامه جنگ به‌شدت تلاش این حزب برای حفظ اکثریت خود در کنگره طی دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ را با مشکل مواجه کرده است.

نور دوبو، ۴۴ ساله و کارمند یک شرکت لجستیک حمل‌ونقل در کلمبوس ایالت اوهایو، که معمولاً به نامزدهای جمهوری‌خواه نزدیک به دیدگاه‌های اقتصادی خود رأی می‌دهد، می‌گوید نارضایتی از تصمیم ترامپ برای جنگ با ایران او را به سمت حمایت از دموکرات‌ها سوق داده است.

او با اشاره به تأثیر افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد گفت: «جمهوری‌خواهان کنگره کجا هستند؟ چرا ترامپ را پاسخگو نمی‌کنند؟»

افزایش هزینه انرژی و خستگی رأی‌دهندگان از جنگ

هزینه‌های بالای انرژی و خستگی عمومی از جنگی که ترامپ در آغاز پیش‌بینی کرده بود تنها چند هفته طول خواهد کشید، به عوامل تعیین‌کننده‌ای برای نامزدهای جمهوری‌خواه تبدیل شده‌اند.

بر اساس نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و مرکز پژوهشی ای‌پی-نورک که هفته گذشته منتشر شد، رأی‌دهندگان هر دو حزب اصلی آمریکا، صرف‌نظر از نتیجه انتخابات سوم نوامبر، خواستار آن هستند که کنگره آینده بر کاهش هزینه‌های زندگی و پایان‌دادن به جنگ ایران تمرکز کند؛ جنگی که پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته است.

شرایط برای جمهوری‌خواهان پیچیده‌تر نیز شده است. دامنه درگیری‌ها گسترش یافته و جنبش انصارالله یمن، مجموعه‌ای از حملات را علیه زیرساخت‌های نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی انجام داده است. ائتلاف به رهبری عربستان نیز در پاسخ، حملات مرگباری را علیه مناطق تحت کنترل انصارالله در یمن انجام داده است.

همچنین وزارت خارجه آمریکا در پایان هفته ادعا کرد که در پی دریافت اطلاعاتی درباره افزایش تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن کارکنان آمریکایی در منطقه و نقاط دیگر، شمار کارکنان چهار سفارتخانه این کشور در خاورمیانه را کاهش می‌دهد.

ترامپ تأثیر اقتصادی جنگ را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد

قیمت گازوئیل در آمریکا همچنان در نزدیکی بالاترین سطوح تاریخی خود قرار دارد؛ موضوعی که برای نامزدهای جمهوری‌خواه در ایالت‌هایی مانند آیووا، کانزاس، اوهایو و تگزاس، که به‌طور سنتی پایگاه محافظه‌کاران محسوب می‌شوند، دردسرساز شده است. در این ایالت‌ها، برخی رقابت‌های انتخاباتی اکنون به رقابتی نزدیک با نامزدهای دموکرات تبدیل شده‌اند.

با این حال، ترامپ در جریان گردهمایی‌های انتخاباتی خود بارها تأثیر اقتصادی جنگ را کم‌اهمیت دانسته و تلاش کرده است حمایت هوادارانش را برای حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر هر دو مجلس کنگره جلب کند.

او بارها از نزدیک‌بودن پایان جنگ سخن گفته، اما هم‌زمان هشدار داده است که پس از انتخابات ممکن است دور تازه و گسترده‌ای از بمباران‌ها آغاز شود؛ اظهاراتی متناقض که گاه در یک سخنرانی یا حتی در جریان یک گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح شده است.

ترامپ همچنین افزایش قیمت بنزین را دشواری موقتی توصیف کرده که به گفته او، ارزش پرداخت هزینه آن برای خلع سلاح ایران را دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در گردهمایی آخر هفته در ایالت میشیگان، ضمن تأکید بر اینکه از آغاز جنگ پشیمان نیست، مدعی شد پیامدهای اقتصادی درگیری کمتر از حد انتظار او بوده است.

کریستوفر بوریک، مدیر مرکز مطالعات افکار عمومی دانشگاه لیهای، معتقد است پیام‌های متناقض ترامپ درباره ایران، نامزدهای جمهوری‌خواه را در موقعیتی دشوار و حتی غیرقابل‌دفاع قرار داده است.

او گفت: «پیام‌رسانی ترامپ درباره جنگ، در میان بخش کوچک‌تری از رأی‌دهندگان اثرگذار است. برای رأی‌دهندگانی که از مسیر درگیری‌ها ناراضی‌اند، ادعاهای رئیس‌جمهور نمی‌تواند چندان تغییری در نگاه منفی آنان ایجاد کند.»

هشدار راهبردپردازان جمهوری‌خواه از ماه‌ها قبل

تنها شمار محدودی از جمهوری‌خواهان منتخب تاکنون در موضوع جنگ ایران از ترامپ فاصله گرفته‌اند. ترامپ نیز تأکید کرده است که انتخابات میان‌دوره‌ای تأثیری بر نحوه مدیریت جنگ نخواهد داشت.

با این حال، برخی راهبردپردازان حزب جمهوری‌خواه ماه‌هاست درباره پیامدهای سیاسی جنگ هشدار می‌دهند.

اوایل تابستان، پنج راهبردپرداز جمهوری‌خواه که در رقابت‌های مهم انتخاباتی مشارکت داشتند یا به مدیران کارزارها مشاوره می‌دادند، به آسوشیتدپرس گفتند نشانه‌هایی مشاهده کرده‌اند که در صورت پایان‌نیافتن سریع جنگ، این درگیری می‌تواند به موقعیت نامزدهای حزب آسیب برساند.

در ماه ژوئن، پس از آنکه ترامپ به توافقی موقت برای آتش‌بس با تهران دست یافت، او و مقام‌های کاخ سفید امیدوارتر به نظر می‌رسیدند؛ اما این توافق ظرف چند هفته از هم پاشید.

به گفته راهبردپردازان جمهوری‌خواه، پس از فروپاشی توافق، مسئولان کارزارهای انتخاباتی در برخی حوزه‌های رقابتی با صراحت بیشتری در گفت‌وگوهای داخلی هشدار دادند که مناطقی که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف زیادی در آن‌ها پیروز شده بود، اکنون ممکن است به حوزه‌هایی رقابتی تبدیل شوند. این افراد به دلیل نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی درباره داده‌های داخلی حزب، به شرط ناشناس‌ماندن با آسوشیتدپرس گفت‌وگو کردند.

قیمت نفت در ماه مه به اوج رسید، در ژوئن کاهش یافت و در سپتامبر، هم‌زمان با تهدیدهای ترامپ به تشدید درگیری و سپس عقب‌نشینی او و طرح احتمال دستیابی به توافق، بار دیگر افزایش پیدا کرد. میانگین قیمت بنزین در سطح ملی نیز از اواسط ژوئن تاکنون بالاتر از چهار دلار به‌ازای هر گالن باقی مانده است.

به گفته این راهبردپردازان، پس از تعطیلات روز کارگر در آمریکا، نظرسنجی‌های داخلی کارزارها نشان داد که رأی‌دهندگان بیش از گذشته افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های سفر را به جنگ مرتبط می‌دانند.

ترامپ منتقدانی را که جنگ را عامل تشدید بحران هزینه‌های زندگی در آمریکا می‌دانند، متهم کرده است که در حال ترویج «حقه» یا «فریبکاری» ساخته دموکرات‌ها هستند. با این حال، راهبردپردازان جمهوری‌خواه می‌گویند نظرسنجی‌های داخلی کارزارها نشان می‌دهد این استدلال ترامپ نتوانسته است نظر رأی‌دهندگان آمریکایی را تغییر دهد.

نارضایتی در میان بخشی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه

حتی برخی رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه که از تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ حمایت می‌کنند، اذعان دارند که افزایش قیمت بنزین صبر و تحمل آنان را آزمایش کرده است.

کلی کوی، ۵۹ ساله و حراج‌گذار در شهر دویت ایالت میشیگان، می‌گوید هنگام سوخت‌گیری خودروی خود گاهی از دیدن هزینه‌ها ناراحت می‌شود.

برخی رأی‌دهندگان نیز معتقدند ترامپ با پیش‌بینی پایان جنگ ظرف چند هفته، مرتکب اشتباه شده است.

الیزابت مارلت، ۶۱ ساله و دامدار در شهر موویل ایالت آیووا، گفت ترجیح می‌داد ترامپ برای پایان درگیری‌ها ضرب‌الاجل تعیین نمی‌کرد.

در مقابل، تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ از نگاه برخی دیگر از حامیانش به معنای زیرپاگذاشتن یکی از اصول محوری شعار انتخاباتی «اول آمریکا» تلقی شده است؛ وعده‌ای که بر دور نگه‌داشتن ایالات متحده از جنگ‌های بی‌پایانی تأکید داشت که برخی رؤسای‌جمهور پیشین این کشور را گرفتار کرده بود.

شان اوبرایان، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه آبرن در ایالت آلاباما، گفت تصمیم ترامپ درباره ایران او را به‌شدت سرخورده کرده است.

او که اوایل سال جاری در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران، یکی از گردهمایی‌های مهم جریان راست آمریکا، شرکت کرده بود، اکنون در حال بازنگری در گرایش‌های سیاسی خود است.

اوبرایان که خود را مستقل می‌داند، گفت: «در حال حاضر انتظار دارم به دموکرات‌ها رأی بدهم.»

آسوشیتدپرس در این گزارش نتیجه گرفته است که ادامه جنگ با ایران، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی و پیام‌های متناقض ترامپ، به عاملی مهم در رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده و می‌تواند تلاش جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت کنگره را با دشواری بیشتری روبه‌رو کند.

منبع: آسوشیتدپرس